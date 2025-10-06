展示会ブース来場“2倍設計”提案資料を期間限定で無償配布

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸 裕哉（いど ひろや））は、ノーコード施策ツール「クロワッサン」の取次代理店向けに、展示会・イベント出展企業への提案にそのまま使える「展示会・イベント出展企業向けのご提案資料」をPDFで無償提供します。ご希望の方はPPTXでもご用意が可能です。

無償配布の背景

展示会やイベントに出展する企業は多く、取次代理店のみなさまにもそうした企業とのおつながりが多数あるかと存じます。

そこで、端的かつ現場での効果を最大化するイメージが湧きやすい資料をお渡しすることで、より提案しやすく・取り次ぎしやすくなると考え、本資料を作成。無料にてプレゼントいたします。

資料概要

この提案資料が“刺さる”ポイント

配付対象・費用

申込み方法

- 名称：展示会・イベント出展企業向けのご提案資料- 形式：PDF（基本配布）／PPTX（希望時）- 枚数：6～7枚- 構成：□企業の課題□その課題に対する解決方法□クロワッサンの活用アイディア□実績事例（実績値の一部を記載）□よくある質問- 短時間で持ち出せる要点設計：決裁・現場双方が読みやすい6～7枚に凝縮。- 実績値の一部を明示：具体的なイメージが掴みやすく、合意形成を後押し。- 活用アイディアをそのまま転用可：展示会ブース運用に即した項目立てで、初回提案がしやすい。- 対象：クロワッサンの取次代理店を希望するすべての企業（新規申請中の企業を含む）- 費用：無料

申込みはクロワッサン サービスサイト内のお問い合わせフォームから受け付けます。

お問い合わせ内容 に「展示会提案資料希望」とご記入ください。

受付後、PDF（希望者にはPPTX）にてお送りいたします。

代表コメント

お申込みはこちらから :https://lp.croissant.buzz/contact/

株式会社on the bakery 代表取締役 井戸 裕哉（いど ひろや）

展示会の現場では、足を止めてもらう→体験してもらう→商談に繋げるまでをシンプルに設計することが鍵です。今回の資料は、取次代理店のみなさまが最初の提案を素早く、誤解なく届けられるよう“要点だけ”にこだわりました。ぜひお役立てください。

本リリースに関するお問い合わせ先

- 株式会社on the bakery 広報担当- E-mail：satou@onthebakery.co.jpお問い合わせ :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供とSNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp