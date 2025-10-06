アートメイク × パーソナルカラー技術を習得！“色で選ばれるアーティスト”になるための実践講座、11・12月銀座で開講

アールドレッサー

アートメイク業界において、施術の仕上がりだけでなく「似合う色の提案」が求められる時代が到来しています。

RINA OGAWA FASHION＆BEAUTY COLLEGEは、アートメイクアーティスト向けに、パーソナルカラー診断スキルとSNS発信力を融合させた2日間講座「アートメイクアーティスト向けパーソナルカラーアドバイザー講座」を、2025年11月・12月に銀座で開講いたします。

■アートメイクアーティスト向けパーソナルカラーアドバイザー講座

https://rina-college.com/courses/luck-beauty-seminar-2-3/

【講座概要】

講座名：アートメイクアーティスト向けパーソナルカラーアドバイザー講座

講師：

・小川里奈（R Dresser 代表）

・Aco.あこ（SNS講師）

■日程

・11月19日（水）・20日（木）

＠R Dresser 銀座2号店

・12月3日（水）・4日（木）

＠R Dresser 銀座2号店

■参加資格

・アートメイクアーティスト

・性別不問／年齢不問

■定員

・各回6名

■受講料

・165,000円（税込）

いま、アートメイクの世界では「パーソナルカラーの知識」が必須の時代に入りました。

市場調査によると、アートメイク希望者の約7割が「似合う色の提案もしてほしい」と回答しており

特に30～40代の女性は仕上がりの美しさだけでなく「自分の肌に合う色を選んでくれるかどうか」をサロン選びの基準にしています。

つまり、パーソナルカラーを理解しているアーティストは、それだけで信頼と差別化を得られるのです。

本講座は、日本最大級・全国6店舗を展開するイメージコンサルティングサロン R Dresser の代表：小川里奈が直接指導。

10年以上にわたり5,000名以上の診断実績を持つプロの視点から【アートメイクに直結するパーソナルカラーの理論と技術】をお伝えします。

■【カリキュラム内容】

- 普段使用している色素をパーソナルカラー毎に仕分け- 4シーズン毎の定着予測と提案力の上げ方を学ぶ- 4シーズンパーソナルカラードレープの使用方法を学ぶ- SNS講座（差別化戦略）

更に実際に使用する「アートメイク用カラーインク」をパーソナルカラー別に仕分け、翌日からカウンセリングで使えるオリジナルカラーサンプルを作成。

理論だけでなく【現場で即戦力となる実用性】にこだわりました。

また、資格取得後の「活かし方」もサポートします。

【差別化のためのSNS講座】では、受講後すぐに発信できるInstagram記事を一緒に作成。

パーソナルカラーを強みにした差別化戦略を、SNSでお客様にしっかり伝える方法を学びます。

資格取得だけにとどまらず、実践的なブランディング戦略まで手にできるのが大きな特徴です。

アートメイク業界は年々参入者が増え、価格競争に巻き込まれる「レッドオーシャン」。

そんな中で生き残るには「色を武器にできるアーティスト」であることが重要です。

本講座で、あなただけの強みを確立し、他にはないサービスでお客様から選ばれるアーティストを目指しませんか？

【講習参加特典】

・4シーズンカラー診断テストドレープ

・4シーズン肌色カラー診断シート

・4シーズンパーソナルカラー別 ご提案資料

・アートメイクパーソナルカラーアナリスト終了証

・アートメイクパーソナルカラーアドバイザーロゴ

・Canva投稿デザインテンプレート（アイブロウ用・リップ用2種）

・デザイン投稿前チェックシート

【このようなお悩みをお持ちのアーティストにおすすめ】

・最適なカラーを提案できていない

・色彩検定などカラー資格の知識を

・アートメイクに活用できていない

・パーソナルカラーの専門知識を身に付けたい

・アートメイクの差別化を図りたい

■RINA OGAWA FASHION＆BEAUTY COLLEGE

公式サイト：https://rina-college.com/

東京都中央区銀座3-10-19 美術家会館ビル401

（銀座一丁目駅 徒歩3分／銀座駅 徒歩4分／東銀座駅 徒歩2分）

■R Dresser(アールドレッサー)イメージコンサルティングサロン

【新宿｜銀座｜横浜｜大阪｜福岡のパーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断】

【月間1,000名ご来店｜年間14,000名ご来店】

【イメージコンサルタント36名在籍】

・公式サイト

https://www.rina-ogawa.com/

・R Dresser Instagram

https://www.instagram.com/r.dresser401/

・代表 小川里奈 Instagram

https://www.instagram.com/rina.ogawa1978/