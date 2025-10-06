Citeline/Evaluate、オンラインイベント「Pharma Innovation EXPO 2025」に出展～リアルワールドデータで変わる医薬品開発の未来を語る～

Evaluate Japan 株式会社

2025年11月26日（水）、Citeline/Evaluateは、株式会社メディウィルが主催するオンラインイベント「Pharma Innovation EXPO 2025」に参加し、オンラインブースの出展およびセミナーを開催いたします。

本イベントでは、医薬品マーケティングの最新トレンド、患者支援、リアルワールドデータ（RWD）の活用事例、注目のスタートアップ企業の紹介など、業界の最前線を一日で網羅できる内容が展開されます。

Citeline/Evaluateは、「リアルワールドデータ（RWD）で変わる医薬品開発｜患者視点の新潮流」と題し、医薬品開発におけるリアルワールドデータの活用について講演を行います。

医薬品承認申請にRWDを活用した例など、実例に触れるとともに、RWDの効果的・効率的な活用を阻む課題を解決する当社の画期的ソリューションと、その活用事例をご紹介します。

Citeline/Evaluateオンラインブース概要

- 日時：10月1日（水）から11月26日（水）まで開催- 開催形式：オンライン ※入退出自由- 費用：無料

オンラインブース参加方法：

１.こちら(https://events.zoom.us/ev/Aq47KevdLTvzc2FkCaAl11L7wSli9LX5qsql-Pq86acmRUq3_q-9~AktSP4OYh9C5XhLRsCWjbMsE0evBUWfU0GYvb1AILPrZqjsBqL239KG74w)にアクセスいただき、「Zoomアカウントで登録」もしくは「メールアドレスで登録」よりイベントに参加登録ください。

２.こちら(https://events.zoom.us/ejl/Aq47KevdLTvzc2FkCaAl11L7wSli9LX5qsql-Pq86acmRUq3_q-9~A7-UPozCBgz8Gcyq-AUgBVgNE55lkUNH2-uicMP47vVAvARrE8-QKDUdMiqgJn74gJA-yfJxxKUuEMoEdT4u-K7Hh1imjXvhpC3sh-Fg/expo/B-4Wsi0ZQQeokShx417TKA)より、Citeline/Evaluateのブースにご入場の上、各種資料や動画をご覧ください。

資料のダウンロードを通じて、弊社サービスの理解を深めていただければ幸いです。

Citeline/Evaluateセミナー概要

- 日時：11月26日（水）15:00-15:30- 開催形式：オンライン- 演題：リアルワールドデータ（RWD）で変わる医薬品開発｜患者視点の新潮流- 演者：吉富 志保 Solution Consultant, APAC- 講演概要：リアルワールドデータ（RWD）は、多様な患者像の把握、疾患負担やアンメットニーズの把握、治療効果とその価値の測定、患者の治験参加促進、アウトカムの可視化など、医薬品開発を患者の視点から再構築するための鍵として活用が進んでいます。本講演では、医薬品承認申請にRWDを活用した例など、実例に触れるとともに、RWDの効果的・効率的な活用を阻む課題を解決する当社の画期的ソリューションと、その活用事例をご紹介します。- 費用：無料

セミナー参加方法：

１.こちら(https://events.zoom.us/ev/Aq47KevdLTvzc2FkCaAl11L7wSli9LX5qsql-Pq86acmRUq3_q-9~AktSP4OYh9C5XhLRsCWjbMsE0evBUWfU0GYvb1AILPrZqjsBqL239KG74w)にアクセスいただき、「Zoomアカウントで登録」もしくは「メールアドレスで登録」よりイベントに参加登録ください。

２.興味ある講演(複数回答可)にチェックを入れてください。

３.講演のお時間になりましたら、「参加」のボタンからご入室いただき、ご視聴ください。

※イベントの参加には事前登録が必要ですが、各講演の参加に際しましては、追加の登録は不要です。

Citeline/Evaluateについて

Citeline/Evaluate「業界最高水準のデータとコンサルティングを通じて医薬品業界の未来を変える」コンセプトのもと、20年強にわたり医薬品開発を支援してきたリーディングカンパニーです。

米国人口の９割をカバーする３億件以上のリアルワールドデータや、製薬業界で最も網羅的かつ連携されたデータセット「NorstellaLinQ」を通じて、医薬品開発を次のレベルに引き上げます。

Citeline/Evaluateのリアルワールドデータ関連コンテンツはこちらから(https://www.citeline.com/ja-jp/rwd-hub?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes)ご覧いただけます。

- Citeline HP: https://www.citeline.com/ja-jp- Evaluate HP: https://www.evaluate.com/ja/本件に関するお問い合わせ先

Citeline/Evaluate Japan マーケティング担当

Email: haruna.maruoka@norstella.com

