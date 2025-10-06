TOKYO EPIC、リヴァイ CEO 脇 康平氏を顧問に迎え、AI × アニメの未来を加速

株式会社TOKYO EPIC



TOKYO EPIC株式会社（本社：東京都、代表取締役：和田亮一）は、リヴァイ株式会社代表取締役社長CEOの脇 康平氏を顧問に迎えたことをお知らせいたします。

脇氏は、長年にわたりゲーム・エンターテインメント業界にて第一線で活躍し、セガ、ヤフーを経て、AIチャットボットやオンラインプラットフォーム事業を推進してきた実績を持ちます。

今後はTOKYO EPICが展開する「PocketANIME」をはじめとするAIアニメ事業/IP事業の成長を、多面的に支援していただきます。





脇 康平氏プロフィール

脇 康平氏

横浜国立大学工学部電子情報工学科を卒業後、2000年に株式会社セガへ入社。ゲームデザイナーとして「シェンムー」シリーズをはじめ数々の開発に携わった後、新規事業部門にてビジネスプロデューサーを務め、ゲーミフィケーション関連事業を推進。

2012年にはオンラインゲーム事業部門に異動し、スマートフォン向けゲーム「デーモントライヴ」のプロデューサー兼リサーチセクションマネージャーを担当。

2013年にヤフー株式会社へ移籍し、ゲームパブリッシング部門の立ち上げ、ゲームプラットフォームのプロデュースを行い、2020年からはAIチャットボット事業チームを立ち上げ責任者として事業を推進。

2023年5月、リヴァイ株式会社を創業。2024年3月には同社の株式をクリーク・アンド・リバー社に譲渡し、現在も代表取締役社長CEOとして事業を牽引している。

脇 康平氏 コメント

「AIはアニメ制作における“新しい筆”となり得ますが、物語の核心を描くのは人間です。日本のクリエイターがAIというパワードスーツを活用し、日本独自の創造性を携えて世界へ羽ばたく。

その大きな第一歩を、TOKYO EPICさんと共に踏み出せればと願っています。ご期待ください。」

和田亮一（TOKYO EPIC 代表取締役）コメント

「脇さんはゲーム、インターネット、そしてAIという複数の領域で挑戦を続けてきた方です。

その知見と経験は、TOKYO EPICが目指す“新しいIP創出”に大きな力となると確信しています。

日本から世界へ、AI時代の新しい物語を届けるために、ともに歩んでいけることを大変心強く思っています。」





================================

TOKYO EPICについて

TOKYO EPICは、「無限に物語を生み出す新たな時代のストーリーテラー」をミッションに掲げ、AIをかけあわせたアニメーション制作を軸とした新しいクリエイティブ・エコノミーを創出しています。

独自開発の制作パイプラインにより、短期間で高品質なショートアニメを制作可能とし、オリジナルIPの創出から教育事業まで幅広く展開します。

2026年には京都で「World A.I. Film Festival Kyoto（WAIFF KYOTO）」を開催予定。

会社概要

会社名：TOKYO EPIC株式会社

代表者：代表取締役CEO 和田亮一

所在地：東京都

設立：2023年

事業内容：アニメーション制作事業、教育事業、IP開発・プロデュース