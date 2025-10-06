話し方トレーニングサービスkaeka、政治家向け「演説戦略プラン」を提供開始

株式会社カエカ

話し方トレーニングサービス「kaeka」を提供する株式会社カエカ（本社：東京都中央区、代表取締役：千葉佳織）は、これまで培ってきた個別トレーニングの知見を基盤に、演説の表現力強化までを一貫して支援する新プランを開始いたします。

本プランは、政治家を対象とした集中型トレーニングとして設計されており、演説の表現力の磨き上げ、暗記支援までを仕上げることを目的としています。

サービス提供背景

・近年、選挙活動においてはSNSの活用が急速に進み、候補者の演説や討論の一部が切り抜き動画として拡散され、多くの有権者の目に触れるようになっています。こうした流れの中で、候補者の「話す力」がこれまで以上に問われ、伝え方が支持の広がりに直結する時代となりました。

・総裁選を終え、解散総選挙の可能性が取り沙汰されるなど、政局の動きが慌ただしさを増す中、政治家にとって限られた時間で演説準備を整える必要性が高まっています。こうした社会的背景を受け、kaekaでは短期間で演説を仕上げる「演説戦略プラン」を提供することといたしました。

・kaekaでは、これまで数多くの演説やスピーチのサポートを行ってきました。その中で、独自に開発した演説分析「kaeka score politics」を活用し、政治家の話し方を定量的に評価・可視化してきた実績があります。すでに多くのデータが蓄積されており、単なる主観的な指導にとどまらず、客観的な分析に基づいた効果的なトレーニングを提供できる点が強みです。

プランについて

・演説スキルアッププラン

いただいた草案から演説原稿を仕上げるお手伝いと表現トレーニングを中心に実施。エピソードの整理・推敲のアドバイスから発声や抑揚の指導まで行い、政治家が自信を持って有権者の前に立てる状態を目指します。

料金：50万円（税抜）

実施場所：原則としてカエカのステージ付き校舎にて、本番さながらの環境で実施いたします。

・演説戦略コンプリートプラン

演説スキルアッププランに加えて、幅広くサポートする包括プランです。求めに応じて、コミュニケーション調査、対立候補の演説分析、SNS上での印象調査等の情報に加え、お伺いした候補者ご自身の強み・弱みを整理して提供いたします。選挙区の有権者特性や対立候補の発信スタイルを踏まえた最適なコミュニケーション戦略の設計にお役立てください。

料金：詳細はお問い合わせください

実施場所：原則としてカエカのステージ付き校舎にて、本番さながらの環境で実施いたします。

こちら(https://kaeka.jp/courses/corporation)からお申し込みいただけます。

(「お問い合わせ内容」欄に「演説プラン」とご記載ください)

支援実績

これまでに延べ300名を超える政治家の方々に向けて、演説構築や話し方のトレーニング、ワークショップを実施してきました。国会議員から知事や市長などの地方自治体の首長、地方議会議員まで幅広く支援し、富山県知事・新田氏、品川区長・森澤氏、芦屋市長・高島氏をはじめ、数多くの政治家の方にご活用いただいています。今回のプランは、そうした実績と知見をもとに、新たに磨き上げてご提供するものです。

・高島りょうすけ氏受講インタビュー

こちら(https://kaeka.jp/interviews/pages/20)からご覧いただけます。

・森澤恭子氏受講インタビュー

こちら(https://kaeka.jp/interviews/pages/16)からご覧いただけます。

話し方トレーニングサービス「kaeka」について

■概要

「全ての人生にスポットライトを」というミッションを掲げ、話し方トレーニングサービス「kaeka」を主軸に、経営者、政治家、社会人に向けて話し方トレーニングを提供しています。これまで、7,000名を越える方々へのトレーニングや法人研修を展開してまいりました。

現在は、東京（銀座・築地）、大阪（心斎橋）に校舎を構え、話し方トレーニング事業を行っています。「kaeka」では、法人研修や政治家向けの選挙対策のトレーニングや、トレーナーと1対1で行う完全パーソナルトレーニングも実施しています。

■これまでの実績

・7000人以上の社会人・経営者の方に向けてトレーニングや講演活動を実施してきました。

カエカについて

株式会社カエカは「『話し方教育』を全国に広げ、誰もが言葉を磨く社会をつくる」をビジョンに掲げ、2019年に創業いたしました。

会社名：株式会社カエカ

代表者：千葉佳織

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目14-10 第一恒産ビル3F

設立：2019年12月3日

事業内容：

・話す力を数値化しあなたの課題を解決する話し方トレーニングサービス「kaeka」

・完全プライベートの話し方トレーニングサービス「kaeka pro」

・話し方トレーニングを研修として組織で受講できる「kaeka 法人・団体向けプラン」

・話す力を数値化し強みと課題を見つける「kaeka score」

・政治家に特化し話す力を数値化し強みと課題を見つける演説力診断「kaeka score politics」

・スピーチ原稿のライティング

・URL：https://kaeka.jp/