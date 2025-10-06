国内シェアNo.1のAI真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」、越境ECサービス「Buyee」で真贋鑑定サービスを提供開始

IVA株式会社

国内シェアNo.1（※1）のAI真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」を運営するIVA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：相原 嘉夫、以下「IVA」）は、グローバルユーザー600万人を抱えるtenso株式会社が提供する海外向け購入サポートサービス「Buyee（バイイー）」と連携し、対象商品の真贋鑑定を実施いたします。

IVAは今後も越境EC事業者とのパートナーシップを拡大し、偽造品の流通防止と健全なEC市場の発展を支援してまいります。

◼️提携の背景と目的

近年、越境EC市場は世界的に急速な拡大を続けており、Coherent Market Insightsの調査によると、2032年の市場規模は4兆8,100億ドル（約721.5兆円）に達し、年平均で18.4%の成長が続くと予測されています。

その一方で、偽造品や知的財産権を侵害する模倣品の流通が依然として課題となっており、EC事業者には、消費者が安全に商品を購入できる環境整備が求められています。

本連携によりBuyeeを通じたYahoo!オークションおよびメルカリでの商品購入時にフェイクバスターズによる真贋鑑定オプションが選択可能になります。これにより、Buyeeにおける取引の信頼性を高めるとともに、越境EC市場の健全な発展に貢献してまいります。

◼️Buyeeにおける真贋鑑定について

Buyeeは、海外在住のユーザーが日本のマーケットプレイスやECサイトに出品されている商品を購入することができる越境ECサービスです。

真贋鑑定オプションをつけて購入した商品に対してフェイクバスターズが鑑定を行い、正規品であることが証明された商品のみが購入者に配送されます。万が一、偽物または鑑定不能と判定された場合は、取引がキャンセルされ、購入者は返金を受けることができます。

ECサイト等への出品者は商品を送るだけ、Buyeeのユーザーは商品を受け取るだけという今までと同じプロセスで、鑑定基準を満たした商品取引が行えます。

＜鑑定対象サービス＞

・Yahoo!オークション

・メルカリ（10月開始予定）

＜鑑定対象カテゴリ＞

スニーカー、ストリート ファッション、ラグジュアリー ファッション、トレーディングカード

「フェイクバスターズ」は真贋鑑定を通じて、越境EC事業者が抱える消費者保護やブランドの信頼性維持などの課題解決の一助となることを目指し、越境EC事業者とのパートナーシップ拡大を推進してまいります。

※正規品のみに装着される鑑定タグ、鑑定シール

◼️「フェイクバスターズ」について

「フェイクバスターズ」は、偽造品が多く流通している約300ブランドを対象とした、累計鑑定数180万件を超える国内シェアNo.1（※1）のAI真贋鑑定サービスです。膨大なデータ基盤と豊富な鑑定ナレッジから開発されたAI鑑定に加え、多彩な経歴を持つ鑑定チームと最新鋭の専門機器を駆使して、正確かつ迅速に鑑定を行います。

国内のマーケットプレイスやリユース企業を中心に数多くの企業と取り組みを拡大する一方で、2023年6月に台湾拠点、同年9月に中国法人を開設し、事業の海外展開も強く推進してまいりました。今後は日本市場のみならず、アジア市場、欧米市場、欧州市場への展開も進めていきます。

（※1）IVA調べ、2022年12月調査、日本国内における「真贋鑑定サービス」として

▼対応ブランドについて

現在、スニーカーブランドをはじめ、アパレル、アクセサリー、ラグジュアリーブランド、トレーディングカード、時計、香水など約300のブランドを鑑定することができます。今後も対応ブランドを追加してまいります。

◼️代表取締役CEO プロフィール

相原 嘉夫（Yoshio Aihara）

1995年生まれ。青山学院大学大学院国際マネジメント研究科を卒業し、MBAを取得。学生時代に自身一社目となるアパレル関連の事業を展開。そこで成長を続けるスニーカー市場と、市場の長年抱える「フェイク問題」というペインに目をつけ、2019年にAIと鑑定士を掛け合わせることで高い精度を実現した真贋鑑定サービス「FAKEBUSTERS」を立ち上げ、IVA株式会社を設立。日本語・中国語のバイリンガル。「Forbes JAPAN 30 Under 30 2023」、「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」選出。

【会社概要】

IVA株式会社（フェイクバスターズ運営）

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 45F

代表取締役：相原 嘉夫

事業内容：スニーカー、ブランドバッグ、ファッションアパレル、トレーディングカード、高級時計、コレクタブルトイ、香水の真贋鑑定、AI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」の運営

URL：https://iva-corp.com/