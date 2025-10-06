『ぬいぐるみ』、『ぬいぐるみ関連グッズ』制作でおなじみの株式会社エイコーが「第72回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー秋2025」に出展いたします

株式会社エイコー

株式会社エイコー（本社：東京都墨田区）は、 2025年10月8日（水）～10月10日（金）に東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンターにて開催される、販促・企業ギフト・マーケティングの国際的な専門見本市「第72回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー秋2025」（主催：株式会社ビジネスガイド社）に出展することをお知らせいたします。

会場ブースでは、企業様オリジナルの『ぬいぐるみ』『ぬいぐるみ関連グッズ』の制作についてご相談承ります。制作実績商品も多数展示しております。

ご来場の際は、ぜひエイコーブースにお立ち寄りください。

-------------------------

■出展概要

・日時：2025年10月8日（水）～10月10日（金） 10:00～18:00 ※最終日のみ17:00までの開催

・会場：東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター

ブース名「エイコー」 ブース番号「3012・3013」

・主催：株式会社ビジネスガイド社

・アクセス：池袋駅東口35番出口から徒歩約8分／都電東池袋4丁目から徒歩約4分／大塚駅から徒歩約8分／羽田空港～サンシャインシティ プリンスホテル（空港リムジンバスにて）約35分～約80分

・入場料：無料 (事前オンライン登録制)

詳しくはこちら：https://www.pishow.com/72pi/

-------------------------

■株式会社エイコー ホームページ

https://www.e-eikoh.co.jp/

■オリジナルぬいぐるみ・マスコット制作サイト きゃらット

https://www.charatto.jp/

■株式会社エイコー X総合アカウント

https://x.com/Eikoh_PR

■お問い合わせ先 株式会社エイコー MD部

TEL:03-3624-1185 受付時間：月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)