【もれなく5,000円オフ！】睡眠休養感を向上させる「NELL」、Amazon Pay決済でお得に購入できる「Amazon Payキャンペーン」を開催

株式会社Morght

株式会社Morght（本社：東京都港区、代表取締役：土井皓貴、読み：モート）が提供する睡眠ブランド「NELL（ネル）」は、2025年10月6日（月）10:00より、「NELL」公式サイトにて「NELL マットレス」をAmazon Payでご購入いただいたお客様を対象に、もれなく5,000円オフとなる「Amazon Payキャンペーン」を開催いたします。

さらに、9月11日（木）より発売した、ホテルのスイートルームのような寝心地を実現した2層構造のポケットコイルマットレス「NELL マットレス スイート」も対象商品として登場。

■季節の変わり目に、お得に快適な眠りを

秋は夏の疲れを癒し、心身をリセットする「季節の変わり目」。快適な睡眠環境を整えるのに最適なタイミングです。しかし、マットレスは決して安い買い物ではありません。そこでNELLは、より多くのお客様にNELLのマットレスをお得にお求めいただけるよう、Amazon Payをご利用でもれなく5,000円オフとなる「Amazon Payキャンペーン」を実施します。

▼「NELL」販売ページ

https://nell.life/

■キャンペーン概要

期間：2025年10月6日（月）10:00 ～ 2025年10月26日（日）23:59

対象商品：NELL マットレス、NELL マットレス スイート

対象条件：対象商品のマットレスを1台以上含むご注文で、かつお支払い方法を「Amazon Pay」に設定

特典内容：1回のご注文につき合計金額から5,000円オフ（他クーポンとの併用も可能）

適用例：

NELL マットレス1台購入 → 5,000円オフ

まくら・シーツ単体のみの購入 → 割引適用なし

本キャンペーンは株式会社Morghtによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

株式会社Morghtキャンペーン事務局（info@nell.life）までお願いいたします。

■Amazon Payとは

Amazon Payをご利用いただくと、Amazonアカウントに登録してある配送先やお支払い情報を利用してスピーディーにお買い物ができます。新たに住所やクレジットカード情報を入力する必要がないので、かんたん・安心・便利にご注文を完了することができます。

※Amazon、Amazon.co.jp、Amazon Payおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■「NELL マットレス」商品特徴

１.5つ星ホテルのマットレスを超えるポケットコイル数 極上の寝心地をご自宅で

「NELL マットレス」に内蔵されているポケットコイルは同価格帯の商品の約2倍、5つ星ホテルで採用されている高級マットレスと同等以上の業界最高水準1,734個（※）です。

さらに、通常のポケットコイルよりもさらに小さい35mmのポケットコイルを採用しました。それぞれが独立して体を支えることで、まるでオーダーメイドのようなフィット感を提供します。

体圧を均等に分散し、腰や肩の負担を軽減します。自宅で高級ホテル以上の上質な眠りを毎晩味わえる、贅沢な体験をぜひお試しください。

※ダブルサイズの場合



２.「高品質」を超える「超品質」を追求 家具の街「福岡県大川市」老舗マットレス工場と共同開発

寝具業界では「ポケットコイルの数の多さがマットレスの品質に大きく影響する」と言われています。

しかし、長期間の使用に耐えうるポケットコイルをマットレス全体に敷き詰めるのは、コストも技術力も必要です。

「NELL マットレス」は、家具の街として知られる福岡県・大川市の老舗マットレス工場との共同開発で誕生しました。業界の常識を覆す、多数のポケットコイルをマットレス全体に敷き詰め、かつ10万回の耐久テストにも耐えうる「超品質」を実現しました。

詳しい品質についてはこちらをご覧ください。

https://youtube.com/shorts/ckNywM1emu8?si=jZo4xZTaHgh0Fy2p

■睡眠休養感を向上させる「NELL」シリーズ 商品一覧

*「NELL かけ布団(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000034237.html)」は10月9日(木) AM10時より発売予定です

■「睡眠休養感」を向上させる睡眠ブランド「NELL」について

2020年10月にスタートした、D2C睡眠ブランドです。睡眠の本質を「準備」と捉え、生活者が睡眠時間以外の生活において最高のパフォーマンスを発揮できるように、「質の高い準備=睡眠」を提供することを目的に、製品の研究・開発を行っています。

・公式サイト

https://nell.life/

■睡眠メディア「WENELL（ウィーネル）」について

「WENELL（ウィーネル）」は、睡眠にかかわる悩みを感じているすべての方々へ向けて、解決のヒントとなるような有益な情報を網羅的にお届けすることで、様々な悩みの解決・緩和の一助になりたい、というアイデアからスタートしました。「WENELL（ウィーネル）」がお届けする情報をもとに色々なアクションをお試しいただきながら、ご自身にあった寝具やルーティンを見つけていただきたいと考えています。

・WENELL

https://nell.life/wenell/

■株式会社Morght 会社概要

設立：2018年5月23日

代表者：代表取締役 土井皓貴

事業内容：D2C睡眠ブランド「NELL」製品の企画・販売

本社：東京都港区南青山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMA6F

資本金：3,312万円

・会社ホームページ

https://morght.com/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/nell_mattress/

・公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/NELL_mattress

