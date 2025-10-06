金融包摂のグローバルフォーラム「Financial Inclusion Week 2025」に登壇

株式会社ベター・プレイス

「福祉はぐくみ企業年金基金」（以下、「はぐくみ企業年金」）を中心に、企業年金・退職金制度の導入・設計をサポートする株式会社ベター・プレイス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森本 新士、https://bpcom.jp/、以下、ベター・プレイス）は、2025年10月6日（月）～9日（木）に開催されるグローバルイベント「Financial Inclusion Week 2025」に代表の森本が登壇することをお知らせします。

■Financial Inclusion Weekについて

Financial Inclusion Weekは、貧困層や地方の住民、女性など、これまで金融サービスから取り残されてきた人々が安心して暮らせる社会を築くために、世界中の知見や経験を共有するオンラインフォーラムです。

2015年に始まり、昨年の10周年では、世界143か国から3,100人以上が参加。「未来の金融：次の10年の金融包摂を形作る」をテーマに、4日間にわたり43時間のライブセッションが行われました。

今回、私たちは日本の事例として「はぐくみ企業年金」の哲学やサービスの特徴、導入後の変化について発信します。セッションタイトルは「市井の人たちの資産形成支援-将来の安心をはぐくむ-」です。

Financial Inclusion Weekの視聴登録はこちら

https://www.centerforfinancialinclusion.org/convenings/financial-inclusion-week/

■登壇の背景

日本の中小企業の従業員は、労働人口の69.7%*を占めていますが、大企業に比べて所得水準が高くなく、企業年金・退職金制度も十分に整備されていないことも影響し、将来の資産形成に不安を抱えています。

ベター・プレイスは、この将来の不安を解消し、将来への希望格差を解決するため、「はぐくみ企業年金」の普及を通じて、地域や企業規模に関わらず、すべての働く人々が安心して未来を描ける社会の実現を目指しています。これまでの日本での金融包摂に対する取り組みが注目され、今回の登壇機会をいただきました。

* 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 （2021年6月）

https://www.smrj.go.jp/recruit/environment.html

■登壇について

この登壇を通じて、日本の社会課題への取り組み事例を世界に発信することで、金融包摂という世界規模の課題解決に微力ながら貢献できることを当社としても意義深く捉えております。

また、今回の登壇は、ベター・プレイスが金融包摂という世界的な課題に取り組む姿勢を広く知っていただく貴重な機会となります。

登壇するセッションでは、「市井の人たちの資産形成支援-将来の安心をはぐくむ-」をテーマに日本の金融包摂の事例としてお話しいたします。

■株式会社ベター・プレイス

私たちは「ビジネスを通じて、子育て世代と子どもたちが希望を持てる社会をつくる。」という企業理念を掲げ、富裕層ではない一般の人たちが「お金の心配なく」「自分らしく働ける」社会を目指しています。

中小企業従業員やエッセンシャルワーカーの多くは、世の中を支える大切な仕事をしているにもかかわらず、大企業で働く人々と比べて所得水準が高くありません。また、勤務先に企業年金・退職金制度が設けられていないことが多いため、その恩恵を十分に享受できていません。

将来のお金の心配を抱えることは、QOL（クオリティ・オブ・ライフ）の低下や、子どもを望んでも安心して生み育てることができない心理状態につながります。

将来への「希望格差」― ベター・プレイスは、この課題を解決するために事業活動を行っています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ベター・プレイス

所在地：東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル15F

代表者：代表取締役社長 森本 新士、 代表取締役COO 古市 成樹

設立： 2011年10月17日

事業内容：企業年金DXシステム「はぐONE」の提供、「福祉はぐくみ企業年金基金」企業年金・退職金制度導入設計・サポート、企業型確定拠出年金導入設計・サポート

URL： https://bpcom.jp/