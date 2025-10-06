【カプセルトイ・ボックストイ新商品】KAGEMARU DESIGNS×スタジオソータ「単眼コウモリ アイビー EYEBAT BEAST 第2弾」発売決定！(特典画像あり)
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
KAGEMARU DESIGNS×スタジオソータ「単眼コウモリ アイビー EYEBAT BEAST 第2弾」(カプセルトイ 400円(税込)、ボックストイ 660円(税込))を、販売いたします。
2026年1月発売予定となります。
また、ボックストイの予約受付を開始 (スタジオソータストア (https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore))) しております。
カプセルトイ
ボックストイ
蛍光ピンクBody Darkブルー(カプセルトイ)
蛍光グリーンBody ピンク(カプセルトイ)
ブラックBody Darkレッド(カプセルトイ)
ブラックBody Darkイエロー(カプセルトイ)
クリアラメBody ライトブルー(カプセルトイ)
クリアラメBody ライトグリーン(カプセルトイ)
ブラックBody Darkレッド(ボックストイ)
ブラックBody Darkイエロー(ボックストイ)
蛍光グリーンBody ピンク(ボックストイ)
蛍光ピンクBody Darkブルー(ボックストイ)
クリアラメBody ライトブルー(ボックストイ)
クリアラメBody ライトグリーン(ボックストイ)
ダークでポップな「アイビー」が、ミニチュアトイとなって登場！
大好評だった第1弾に続き、シリーズ第2弾では、
アイビーの特徴の一つでもある単眼をすべて新デザインで展開。
さらに今回は、シリーズ初となる「クリアラメ」Bodyを加えた、
蛍光カラーが映えるビビッドなラインアップとなっています。
ボックストイ版では豪華な塗装に加え、お腹部分に新たなデザインを追加。
また、単眼には縦目デザインも加わり、これまでとは一味違った表情をお楽しみいただけます。
さらにボックストイ限定で、底面にはマグネットを内蔵。
コウモリらしく逆さまに飾ることも可能です！
全国のカプセルトイ専用筐体・ホビーショップなどにて2026年1月発売予定。
SUTUDIO SO-TA STORE 購入特典
SUTUDIO SO-TA STOREにてボックストイのご予約受付中！
予約受付期間は、2025年10月19日（日）23:59まで。
ご予約いただいた方には、SUTUDIO SO-TA STORE 購入特典として
『クリアラメBody ゴールド』をプレゼント！
この予約でしか手に入らない限定アイテムとなっておりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！
・商品名：単眼コウモリ アイビー EYEBAT BEAST 第2弾
・発売日：2026年1月予定
・価格：カプセルトイ 400円(税込) / ボックストイ 660円(税込)
・対象年齢：15歳以上
・素材：PVC、磁石 (※磁石はボックストイのみ。)
・サイズ：高さ約64mm
・製造国：Made in China
・著作権表示：(C)KAGEMARU DESIGNS
・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
・X(Twitter)：https://x.com/SOTA170317(https://x.com/SOTA170317/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=X)
・Instagram：https://www.instagram.com/sota170318/(https://www.instagram.com/sota170318/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Instagram)
・YouTube：https://www.youtube.com/@studio_so-ta(https://www.youtube.com/@studio_so-ta/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=YouTube)
・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)
【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/(https://www.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=HP)