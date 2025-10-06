求人×情報のハイブリッド型！物流・交通業界特化メディア「DRIVE X」がリニューアル

株式会社ドライブトライブ

ドライバーに特化した人材サービスを行う株式会社ドライブトライブ（本社：東京都渋谷区、代表：鷹野 雄太、以下当社）は、ドライバーHRメディア「DRIVE X（ドライブエックス）」を全面リニューアルオープンしたことをお知らせいたします。これまで求人情報を中心に展開してきた「DRIVE X」を、物流・交通業界に特化した“求人×情報”のハイブリッドメディアへ刷新し、ドライバーや求職者だけでなく、企業や業界関係者にとっても価値のある情報プラットフォームを目指します。https://drive-x.jp/

◼︎リニューアルの背景

物流・交通業界は、慢性的な人材不足や高齢化、働き方改革など、変化と課題に直面しています。求職者は「求人情報」だけでなく「業界理解」を求め、企業側も採用・定着戦略に資する最新情報を必要としています。こうしたニーズに応えるため、当社は「DRIVE X」を求人と情報発信を融合したハイブリッド型メディアへと進化させました。

◼︎リニューアルのポイント

1. 求人情報と業界情報を一体化したハイブリッドメディア

求人と業界情報を同じプラットフォームで展開し、求職者は最新の求人情報と働き方に関する知見を同時に得られ、企業は採用広報と業界理解を兼ね備えた場として活用可能。

→ 求職者と企業の双方が、採用・業界理解に必要な情報をワンストップで入手できる環境を実現。

2. 業界の“今”を届けるコラム記事

運送・物流・バス・タクシーなど幅広い交通業界に関する現状を、数字や事例を交えて解説。

→採用市場の把握や経営判断の参考となり、業界全体の課題共有に貢献。

3. データ・アンケート調査の強化

ドライバーや企業を対象にしたアンケート調査を定期的に実施し、実態をレポートとして公開。

→ 業界の“生の声”を可視化することで、現場の課題把握や政策検討の参考情報として発信。

4. 代表×業界キーパーソンの対談インタビュー

経営者や現場リーダーとの対談を通じ、多様な視点から業界の課題と展望を紹介するインタビュー記事を展開予定。

→ 業界全体での課題認識を深め、未来に向けた改善のヒントを提供。

5. 外国人雇用に特化したコンテンツの強化

今年より試験が開始されたドライバー（自動車運送業分野）の特定技能制度に関する情報や、グローバル人材を対象とした求人特集コーナーを設置。

→ 外国人雇用を検討する企業、就業を希望するグローバル人材の双方に有益な情報を提供。

◼︎目指す効果と今後の展望

・求職者にとって

仕事探しと業界理解を同時に実現し、自分に合った働き方や納得感あるキャリア選択が可能に。



・企業にとって

採用・定着に役立つ情報を入手し、現場改善から経営戦略まで活用できる。

・業界全体にとって

深刻な人材不足解決に向けた「情報発信拠点」として機能し、持続可能な業界づくりに貢献。



今後は特集記事や動画コンテンツの配信など、情報発信のさらなる強化を目指しております。業界団体や企業とのコラボレーションなどを通して、物流・交通業界全体の発展に貢献してまいります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ドライブトライブ

担当：小倉

TEL：050-5447-4086

E-mail：info@drivetribe.co.jp

お問合せページはこちら▶︎https://drive-x.jp/lp/

株式会社ドライブトライブ

株式会社ドライブトライブは、物流・運送・交通業界のドライバー不足に対応するため、ドライバー職種を専門とした人材サービスを提供しています。 2024年には特定技能外国人支援を行う登録支援機関（許可番号：24登-009581）として認定され、企業様の人材ニーズに応えるサポートを展開しています。

＜会社概要＞

●社名：株式会社ドライブトライブ

●設立：2018年10月

●資本金：3500万円

●代表取締役：鷹野 雄太

●本社：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ22F

●サービス：ドライバー派遣事業・ドライバー採用支援事業・ドライバーグローバル人材事業・物流人材派遣事業・WEBメディア運営事業



＜関連サイト＞

会社HP：https://drivetribe.co.jp/

ドライバー派遣サービス「ドライバー派遣戦士ドライブワン」：https://drive-one.jp/

ドライバー採用支援サービス「ドライバーHRメディア戦士 ドライブエックス」：https://drive-x.jp/