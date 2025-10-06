【大阪・関西万博サウジアラビア王国館】サウジ女性リーダーシップを称えるパネルディスカッション『Her Influence -彼女の影響力-』を10月10日に開催

2025年大阪・関西万博 サウジアラビアパビリオン

●「Her Influence -彼女の影響力- サウジ女性が形づくる未来」が、10月10日（金）14:00～17:00、東ゲートゾーンにあるウーマンズパビリオン「WAスペース」にて開催します。

●本イベントは、包括的かつ持続可能な未来の構築における女性の進化する役割と、世界に共通する価値を称えるものです。

●ゲストは、ZADKサウジ料理アカデミーCEO兼創設者のラニア・ムアッラ氏と、文化人類学者・文化顧問ガーダ・アルムハンナ・アバルカイル氏から、文化を形作り、イノベーションを推進し、グローバルな影響力を生み出す取り組みについてお話を伺います。

●サウジアラビア王国館は10月13日まで、毎日9:00～21:00、西ゲートのコネクティングゾーン（C14-01）で開館中です。

2025年大阪・関西万博サウジアラビア王国館は、サウジアラビアで進行中の変革を、最も影響力のある女性たちの声を通して紹介する力強いパネルディスカッション「Her Influence -彼女の影響力- サウジ女性が形づくる未来」を開催します。

本パネルイベントでは、サウジ女性が国内外で果たす貢献の深さと、多様性を示すストーリーを共有します。参加者は文化、外交、イノベーション、社会影響力など、彼女たちの生の体験に基づく考察を直接聞くことができます。この活発な対話は、エンパワーメントされた女性たちが文化を形成し、イノベーションを推進し、国際対話を築くサウジアラビアの進化する物語を生き生きと伝えます。サウジの「ビジョン2030」を基盤とし、女性パビリオンの理念と共鳴する本イベントは、エンパワーメント、文化的表現、そして世界舞台における女性の進化する役割を称賛します。

「Her Influence -彼女の影響力-」は、サウジアラビアのビジョン2030が掲げる未来像を体現し、より革新的でグローバルに開かれた未来を築く上でのサウジ女性の重要な役割を強調します。「Her Influence -彼女の影響力-」は全3章で構成されており、2025年6月にギャラリーEASTで開催された第1章「Her Influence -彼女の影響力- 写真展」とサウジアラビア王国館のサウジ広場で行われた第2章「Her Influence：マンガ・プロジェクション」に続き、今回のパネルディスカッションが第3章として開催されます。

ウーマンズパビリオンとのコラボレーションのもと開催される「Her Influence -彼女の影響力-」パネルディスカッションでは、持続可能な開発を推進する女性リーダーシップの力と、レジリエンスとリーダーシップを称え、各スピーカーがより明るい明日を築くための独自の視点を提供します。

【プログラム概要】

■14:00：開場

サウジコーヒーとナツメヤシでゲストをお迎えし、マラク・フッリーによる生ウード演奏をお楽しみいただけます。

■14:30- 15:30：個人としての歩みとパネルディスカッション - サウジの先駆者たちとの対話：未来を形づくる女性たち

「ビジョン2030」のもと、大胆なリーダーシップと野心でサウジアラビアの変革に貢献する3人の女性から話を伺います。起業家精神や教育からメディアやストーリーテリングまで、サウジ女性が障壁を打ち破り、次世代を鼓舞し、2030年リヤド万博への道を切り開く姿をこのパネルで紹介します。

・ラニア・ムアッラ氏（ZADKサウジ料理アカデミー 最高経営責任者／創設者）

・ガーダ・アルムハンナ・アバルハイル氏（文化人類学者／文化顧問）

・ウィアム・アル・ダヒール氏（ジャーナリスト／テレビ司会者）〈モデレーター〉

■15:30 - 16:00: Q&Aセッション

参加者はパネリストと直接対話できます。

■16:00 - 17:00: レセプション

軽食と飲み物を用意したカジュアルなレセプション。パネリストとの直接対話、参加者同士の意見交換、有意義な交流の場となります。温かい雰囲気と軽やかなBGMの中、パネルディスカッションの余韻を楽しみながら、対話を個人的な交流へと発展させます。

10月13日まで、サウジアラビア王国館ではサウジアラビアの文化・遺産・芸術の体験を幅広く提供しています。プログラムには「Ahlan Wa Sahlan」「We Are Saudi Arabia」「The Botanist（ARアプリ）」のほか、文化スタジオでの音楽や芸術パフォーマンスが含まれます。さらに、「進化する都市」「持続可能な海」「無限の人間の可能性」「イノベーションの頂点」といった没入型の展示室やギャラリーを通して、来館者がサウジアラビアの世界的な影響力を間近に感じられる特別な体験を提供しています。

