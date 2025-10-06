Criteo認定パートナープログラムにおいて「Criteo テックパートナー」に、メディックスは認定されました

株式会社メディックス

インターネット黎明期から企業のデジタルマーケティングを支援している株式会社メディックス(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 正則、以下：メディックス)は、CRITEO株式会社 （本社：フランス、日本代表取締役：グレース・フロム、以下：Criteo）が提供するCriteo認定パートナープログラムにおいて、認定済みの「Silver」に加え、「Criteo テックパートナー」に、認定されたことをお知らせします。

「Criteoテックパートナー」は、Criteoのデータフィードサービスやタグ実装の専門知識・技術を持つパートナーとして、最新の広告テクノロジーやデータ活用のノウハウに精通し、高品質な導入・運用サポートが可能なパートナー企業に認定されるものです。

メディックスは、これまで数多くのクライアントに対し、Criteoを活用した最適な広告配信を提案・実施してまいりました。

今後もCriteoとの連携を一層強化し、広告主様のビジネス課題の解決や成果の最大化を目指したマーケティング施策を幅広く提供してまいります。

■メディックス 会社概要

本社：東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング19F

事業内容： デジタルマーケティングの総合コンサルティング

インターネット広告の代理店業務、インターネット広告の企画・制作、Webサイトの構築、Web解析の運用コンサルティング、CRMコンサルティング、データ活用基盤の構築、メディア支援事業（営業代行、サービス開発など）

コーポレートサイト：https://www.medix-inc.co.jp/

