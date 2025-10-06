ライフデザイン・カバヤは、ベトナム現地にて木造建築の製造者規格における評価委員会に参加しました。続けて、2025年11月の発行に向け進行。

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、現在、ベトナムに向けた木造建築の製造者規格（TCCS）の策定をベトナム建設省傘下の建設科学技術所(IBST)とともに進めており、2025年9月12日(金)に建設科学技術所にて行われた、本案件についての評価委員会に参加しました。

「評価委員会」とは、TCCS発行における審査を目的とする会で、委員は、建設科学技術所、及びハノイ建築大学のSon（ソン）准教授、交通運輸大学 のHuy（フイ）准教授、ベトナム林業科学協会 のBan（バン）氏等ベトナム現地の有識者たちにより構成されています。本委員会では、TCCSの原稿案に対し見解や意見が示され、TCCS作成者はそれらを反映させ最終段階の調整・仕上げを行います。

当日、当社からは代表取締役社長 窪田健太郎、常務執行役員 海外事業責任者 山岡嘉彦、エグゼクティブマネージャー 藤本和典並びに現地法人ライフデザイン・カバヤ・ベトナム代表取締役社長 田中秀樹等が出席しました。

審査の結果、良好な評価を得ることができ、本年11月にベトナム向け木造建築のTCCSが発行されることが決定しました。現在は発行に向け最終調整を進めています。

ベトナム建設省のHa副大臣へ本プロジェクトの進捗報告

また、当社は、同日12日に、IBSTのHai（ハイ）所長、Thanh（タイン）構造研究所所長、Manh(マイン)計画副部長とともに、ベトナム建設省のHa（ハー）副大臣を訪問し、本プロジェクトの進捗を報告しました。Ha副大臣より「ベトナムで木造建築の基準・規格をゼロから新たに構築することは、ベトナムの建築技術の未来を導く重要な基盤となるでしょう」とお言葉をいただきました。

当社では、ベトナムをはじめとする東南アジアへの木造建築の普及を目指し、2019年よりベトナムでの事業に着手しています。夏季の気候条件が比較的近い日本の木造住宅の構法や様々な技術を活かし、高温多湿なベトナムに適した木造住宅の開発を進めており、木造住宅文化が根付いていないベトナムにおいて木造住宅の普及・発展と国際市場への拡大を目指してまいります。

2024年11月 建設科学技術所と「ベトナム向け木造建築の製造者規格作成」に関する協力を締結

ライフデザイン・カバヤについて（https://lifedesign-kabaya.co.jp/ ）

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県９年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けており、現在、9支店と36棟の住宅展示場・モデルハウスを展開しています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0964 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業