高松グループ、グループパーパスとして「つながりで響きあい、オンリーワンの価値を生み出す」を制定

株式会社高松コンストラクショングループ

株式会社高松コンストラクショングループ（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高松浩孝）は、社会的価値創造を更に推進すべく、新たなグループパーパス

「つながりで響きあい、オンリーワンの価値を生み出す」を制定しました。

「つながりで響きあい、オンリーワンの価値を生み出す」の「つながり」とは、大切にしてきたグループ内/お客様/地域社会/歴史や伝統など様々なつながりのことを示し、「響きあう」とは、そのつながりで相乗効果を生み出すこと、そして「オンリーワンの価値」とは、高松グループだからこそ生み出せる価値のことを表現しています。

急速な技術革新やテクノロジーの進歩、多様な働き方やライフスタイルの広がりは、建設業にとっても新たな課題であり、同時に大きな機会でもあります。社会の要望が複雑になる中で、専門企業集団である高松グループの幅広い強みを活かし、都市の仕組みそのものを設計して自ら構想し、新しい都市の価値を実装していく。そんな未来を切り拓く原動力のあるグループへ成長してまいります。

高松グループはこれからも、グループパーパスを共通の指針とし、つながることで未来の幸せを創造する、オンリーワンの存在であり続けます。

グループパーパスの制定に合わせ、タグライン、シンボルのビジュアルを作成しました。

■タグライン付きロゴ

単なる「つながり」ではなくそのシナジー効果によって新しい価値を創り出していくことこそが、高松グループの強みです。コンストラクションのイメージを喚起する「力」という言葉を繰り返すことで、力強い意志表明としてタグライン化しました。

■グループパーパスを象徴するシンボル

高松グループの一員である金剛組の「束ね柱」を活用してまいります。大阪・関西万博で展示を行った束ね柱は、全国47都道府県から集めた木材を木組みして結束しています。12cm角の柱を束ねることで、同等の径を持つ材木を上回る強度を実現でき、日本の森林資源の有効活用にも貢献します。この「束ねる・つながることで、相乗効果を生み出す」という思想は、グループパーパスを象徴するシンボルだと考えました。

尚、あべのハルカスの展望台「ハルカス300」にて、2025年10月12日～10月23日まで特別展示いたします。

■株式会社高松コンストラクショングループ

本 社 ： 大阪市淀川区新北野1-2-3

設 立 ： 1965年6月 （創業）1917年10月

代 表 者： 代表取締役社長 高松 浩孝

事業内容： 持株会社事業

URL： https://www.takamatsu-cg.co.jp

■株式会社金剛組

本 社 ： 大阪市天王寺区四天王寺1丁目14番29号

設 立 ： 2006年１月 （創業）飛鳥時代第30代敏達天皇7年(西暦578年)

代 表 者： 代表取締役社長 大槻 純一郎

事業内容： 総合建設およびこれに附帯関連する一切の業務、

社寺建築の設計・施工・文化財建造物の復元、修理等

URL： https://kongogumi.co.jp/