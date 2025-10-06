“果実実感ジャム” で いい1日のスタートを

株式会社明治屋

株式会社明治屋は、2025年10月10日（金) に京橋エドグラン1階京橋中央ひろば（中央通り側）にて、先着500名様に「果実実感ジャム」150ｇを無料で1個配布するイベントを開催いたします。

今年、創業140周年を迎えた明治屋は、創業以来「いつも いちばん いいものを」をモットーに、日本のジャムの草創期から西洋スタイルの朝食文化を広めてまいりました。1911年（明治44年）に「MY印 イチゴジャム」を発売して以来、114年にわたりさまざまなジャムをお客様に届けてきた明治屋は、よりすっきりした甘さと、果実感をとことん追求した、新しい「果実実感ジャム」を2025年8月に発売いたしました。

この度、「“果実実感ジャム”でいい1日のスタートを」を合言葉に、「10月11日 とってもいい朝食の日」（と（10）ってもいい（11）朝食の日）」前日に商品サンプリングを実施することで、ジャムのおいしさや朝食の大切さを伝え、朝食欠食率の改善に取り組んでまいります。

＜イベント概要＞

〈日時〉

2025年10月10日（金）11:30～18:30

※なくなり次第終了となります

※悪天候によりイベント内容変更、または中止となる場合があります

〈会場〉

京橋エドグラン 1階京橋中央ひろば(中央通り側)

東京都中央区京橋2-2-1

〈内容〉

参加方法に沿ってハッシュタグ投稿いただいた方に「果実実感ジャム 150g」をプレゼント（先着500名様）※フレーバーは選べません

〈参加費〉

無料

〈参加方法〉

1. 明治屋ストアー公式インスタグラム「meidiya_store」または

明治屋ストアー公式X「＠meidiya_store」をフォロー

2. 会場内のフォトスポットを撮影。撮影画像と「＃果実実感ジャム」「＃朝食」をタグ付けして投稿

3. 会場内スタッフに投稿画像を掲示、「果実実感ジャム 150g」をお渡し ※フレーバーは選べません

＜「果実実感ジャム」について＞

「果実感」をとことん追求して、味わい、パッケージを一新し、本年8月5日に新発売いたしました。

果実そのものの自然な風味を口にいれた瞬間から楽しめる果実体感ジャムとして、全7フレーバーで展開しています。

１.こだわりの果実

ジャムにした時に、果実の風味、粒残り、色味がきれいに残る品種を厳選。それぞれの品種のバランスに合わせて配合。

２.果実含有量UP

いちごの含有量は、自社従来比112％とし、ごろごろの果肉と甘酸っぱいいちごの濃厚な味わいをより感じます。

３.果実のおいしさを引き出す糖酸バランス

目指したのは、砂糖の甘さよりも果実の風味を感じること。 甘さを抑えてそれぞれの果実のおいしさを引き出しました。

果実実感 つぶつぶ いちごジャム

果実実感 つぶつぶ ブルーベリージャム

果実実感 ざくざく オレンジマーマレード

果実実感 しゃきしゃき りんごジャム

果実実感 ジューシー パインアップルジャム

果実実感 ぷちぷち キウイフルーツジャム

果実実感 とろける あんずジャム

「果実実感ジャム」ブランドサイト：https://www.meidi-ya.co.jp/myjam_kajitsujikkan