【大好評につき第２弾】物価高に立ち向かえ！「おにぎり２個無料キャンペーン」を10月６日（月）より開催決定！

株式会社オズビジョン

ポイントモール「ハピタス」を運営する株式会社オズビジョン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木良）は、株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨）が運営するサービス「テンタメ」と連携したポイ活コンテンツ「テンタメbyハピタス」にて、2025年10月６日（月）より「コンビニおにぎり２個無料キャンペーン(※1)」の第２弾を実施します。

「テンタメbyハピタス」のリリース記念として９月26日（金）に実施した、「コンビニおにぎり２個無料キャンペーン」は、想定を大幅に上回る反響をいただき、開始早々に募集上限の2,000名様に達しました。

この反響にお応えし、より多くの方にご参加いただきたく、急遽第２弾の開催を決定しました。期間限定で、先着10,000名の方にご参加いただけます。

(※1)おにぎり１個購入で250円分、最大２個分（合計500円分）のハピタスポイントを付与。

物価上昇が続く中、身近な食品も値上げラッシュ

キャンペーン詳細はこちら：https://hapitas.jp/special/receiptcampaign202510

コンビニおにぎりをお得に食べよう！

総務省が発表した2025年７月の消費者物価指数（生鮮食品除く）は前年同月比3.1％上昇と、８ヵ月連続３％以上の上昇を記録しました(※2)。物価高が続く中、今後も節約志向がより一層高まることが予想されます。

このような中でも、皆様に少しでもお得にお買い物を楽しんでいただきたい、そんな思いから身近なコンビニおにぎりを対象商品としたキャンペーンを企画しました。

(※2)出典：総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年（令和7年）7月分」

「テンタメbyハピタス」で日常のお買い物がお得に

今回のキャンペーンは「テンタメbyハピタス」にて開催します。

「テンタメbyハピタス」は、対象商品を購入し、レシート画像の投稿とアンケート回答だけで、商品代金の一部または全額相当のポイントが受け取れるサービスです。

普段のお買い物の延長で気軽に参加でき、最大で商品代金の100％がポイントとして還元される商品もご用意しています。

新商品を試すきっかけとしてもご活用いただけ、家計の節約にお役立ていただけます。

キャンペーン概要

- 概要：実施期間中に、ハピタス新コンテンツ「テンタメbyハピタス」にて、「購入したおにぎり」と「レシート」を一緒に撮影した画像の投稿と、アンケート回答を完了すると、特典をプレゼントします。- キャンペーン名：第２弾【テンタメbyハピタス限定】おにぎり2個無料キャンペーン- 実施期間：2025年10月６日（月）20:00 ～ 2025年10月20日（月）23:59- 対象人数：先着10,000名- キャンペーン特典：おにぎり1個につき250ポイント（上限：1人2個分（500ポイント）まで）- 参加方法：

１.「テンタメbyハピタス」の募集中から「おにぎり2個無料キャンペーン１.」の商品詳細ページに遷移し「参加する」を押す。

２.期間中に「おにぎり」を購入する。

３.期間中に「おにぎり2個無料キャンペーン１.」の商品詳細ページ内「アンケートに回答する」から、購入したおにぎりとレシートを一緒に撮影した画像を投稿し、アンケートへ回答する。

＊本キャンペーン期間中におにぎりをご購入いただくと、1個につき250円分、最大2個で500円分をハピタスポイントとして還元いたします。

付与されるポイントは、1ポイント＝1円としてお使いいただけます。

＊定員に達し次第、早期終了となる可能性があります。

社名 ：株式会社オズビジョン

URL ：https://www.oz-vision.co.jp/

代表者名 ：代表取締役 鈴木 良

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前三丁目21番17号

設立 ：2006年５月26日

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Tel ：03-6630-7077

E-mail ：pr@oz-vision.co.jp

担当 ：前田（マエダ）