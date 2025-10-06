Club TRIAXが「Club TRIAX 調布」に名称変更し、クラウドファンディング『働く大人が、本気でアメフト。～トップリーグ昇格を目指して』を10月21日まで延長

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）にてクラウドファンディングを実施中の社会人アメリカンフットボール Xリーグ所属のClub TRIAXのチーム名称変更に伴い、現在実施中のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを2025年10月21日（火）まで延長します。

１．チーム名称変更の背景と想い

Club TRIAXは、日本社会人アメリカンフットボールリーグ Xリーグの「X1 Area」に所属する25年目を迎えたクラブチームです。更なる挑戦としてトップリーグへの昇格を見据え、高みを目指します。

この度、Club TRIAXは新たな一歩として10月1日よりチーム名を「Club TRIAX 調布」に変更して活動していくことを決定いたしました。

今回、かねてより調布市内の練習グラウンドを利用していた所縁ある「調布」の名をチームエリア名として冠することで、その名に恥じぬ誇りを持ったチームとして成長を続ける所存です。

これまで多くの皆様にご支援いただき、スポーツを通じたつながりの大切さを実感してまいりました。

私たちは、地域と共に歩む存在として、より一層市民の皆さまに愛され、誇りに思っていただけるチームを目指します。

多くの調布市民の皆様に応援頂けるよう、チームの強化を続け、グラウンドでの挑戦はもちろんのこと、地域社会の一員として人々が集い、笑顔が生まれる場をつくり出すことにも努めてまいります。

これからも「Club TRIAX調布」に温かいご声援を賜りますようお願い申し上げます。

皆さまからの応援が、Club TRIAXのチーム強化の大きな力となります。プレイヤー一人ひとりの努力や情熱が、設備や環境の充実でさらに輝き、ひとつの夢を仲間と共に追い続ける原動力となります。あなたと共に新しい歴史を刻んで行きたいです。今回のクラウドファンディングという機会を通じて、応援という力で、私たちの挑戦にぜひ参加してください。

Club TRIAX プロジェクトメンバー一同

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/tokyo/team/1063/invest/751/detail

以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2025年9月1日（月）12:00～10月21日（火）23:59

3）目標金額

目標金額：100万円

4）資金使途

チーム力の強化、安定した財務基盤の構築にご支援ください。

上位リーグで勝ち抜く実力をつけるための環境整備に充てる費用も必要と考えております。

みなさま熱い応援の程、よろしくお願いします！

【会社・団体概要】

◆Club TRIAX

所在地： 〒167-0022 東京都杉並区下井草2-10-7

創部：2000年

ホームページ： https://www.triax.football/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/clubtriax

公式Instagram：https://www.instagram.com/clubtriax/

連絡先：contact@triax.football

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：

「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。