「あばれる君」を起用したJCBカード Wの新WEBCMを公開！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB）は、「あばれる君」を起用した、JCBカード Wの新WEBCM 「2倍リアクション」篇を2025年10月6日（月）から公開いたします。

新CMについて

今回の新WEBCM「2倍リアクション」篇では、「あばれる君」をCMキャラクターに迎えました。カフェでの何気ない一コマ。「あばれる君」が大きなリアクションで、何やらアピールしています。どうやらクレジットカードのことみたい。JCBカード Wなら、いつでもどこでもずっとポイントが2倍たまるから、「あばれる君」のリアクションも2倍になっちゃう！？普段TVで観ているよりも、2倍リアクションの「あばれる君」とJCBカード Wのコラボにぜひご注目ください。

CM概要

CMタイトル：「2倍リアクション」篇

出演：あばれる君

放送開始日：2025年10月6日（月）

CMはYouTubeのJCB公式チャンネルでもご覧いただけます。

JCBカード Wについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RLAJUdptUo0 ]

JCBカード Wは高校生を除く18～39歳限定で申し込める、年会費が永年無料のクレジットカードです。39歳までに入会すると40歳以降も年会費が永年無料で利用できます。コストを抑えておトクにクレジットカードを利用したい方にぴったりです。さらにJCBカードのなかでも特にポイント還元率が高いのが特徴です。国内・海外のどこで利用しても、Oki Dokiポイントが（※1）2倍の1％（※2）たまります。JCBオリジナルシリーズパートナーで利用すればさらにポイントが高還元になり、おトクに買い物ができます。

（※1）2026年よりOki Doki ポイントは、J-POINTに生まれ変わります。より貯まりやすく、より使いやすいサービスへリニューアル。

（※2）交換商品により異なります。

JCBカード Wでは新規入会されたお客様全員を対象に、最大29,000円キャッシュバックキャンペーンを実施しています。「サブスク・デリバリー・アプリご利用で20%キャッシュバックキャンペーン」や「Amazon.co.jp ご利用分20%キャッシュバックキャンペーン」、「スマホ決済ご利用で20%キャッシュバックキャンペーン」など、様々な新規入会キャンペーンをご用意していますので、ぜひこの機会にJCBカード Wへ入会をご検討ください。

➤JCBカード Wの詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/w/)

➤サブスク・デリバリー・アプリご利用で20%キャッシュバックキャンペーンの詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/campaign/subscuber2510/index.html)

➤Amazon.co.jp ご利用分 20%キャッシュバックキャンペーンの詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/pop_nyukai/amcp/)

➤スマホ決済ご利用で 20%キャッシュバックキャンペーンの詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/pop_nyukai/20cb2510/)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。

そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

詳細なPDFはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1270-956164ef881b12b00e471e8d5f3a4b11.pdf