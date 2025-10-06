「月刊ぎふとPREMIUM」10月号好評発売中！プレミアム・インセンティブショー バイヤーズガイド、ギフト・ショー9月レポートなど

株式会社ビジネスガイド社

「東京インターナショナル・ギフト・ショー」（※1）などを展開する株式会社ビジネスガイド社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：芳賀信享）は10月1日（水）、ギフトビジネスと小売・流通の専門誌「月刊ぎふとPREMIUM」2025年10月号を発売しました。

今号は、10月8日（水）～10日（金）に開催される販促・企業ギフト・マーケティングの専門見本市「第72回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー」（PIショー）のバイヤーズガイド合本号です。

PIショーのテーマに関連した巻頭特集「販促の革新」をはじめ、PIショー新規出展社や注目出展社、会場マップ・企画情報、全出展社リストなど、すぐに使える販促情報が満載。

本誌はPIショー会場でもお求めいただけます。ぜひご一読ください。

※1：日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市（※2）

※2：自社調べ（調査年月：2025年9月）、前回（25年9月3日～5日開催）実績・・出展社数2978社、 来場者数21万9261人

10月号の主な特集

巻頭特集 販促の革新／第72回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー秋2025 バイヤーズガイド

デジタル時代、SNS時代の販促のあり方とリアル店舗の勝ち残り方を、PIショーで審査員やセミナー講師を務める有識者へのインタビューから分析しました。

株式会社キウチ・ビジュアル・アソシエイツの木内勢津子氏が語る「リアル店舗をメディアとして活用する新戦略」、株式会社ポパルの田口剛史氏による「買い物を“最高のエンターテインメント”に変えるPOP活用術」、株式会社豊岡の豊岡舞子氏が説く「現場と顧客接点から導く『売れる考え方』の原則」など、現場で今すぐ役立つ情報が充実。

PIショーバイヤーズガイドでは、見どころやイベント紹介、サステナブル・ノベルティ出展社をはじめとする注目出展社紹介、「第11回リテールプロモーションアワード」受賞者情報、全出展社リスト、会場案内図を完全掲載。ご来場時の必携ガイドとなっています。

第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025 速報レポート

9月3日～5日に開催された「第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025」および同時開催展の詳細レポート。注目の出展社やコンテスト受賞企業・商品の紹介、ビジネスマッチング参加バイヤーの声などを掲載しているほか、同時開催展「第38回グルメショー秋2025」の模様を詳しくお届けします。

その他

エシカルギフトに関する連載をはじめ、2026年のおせち、大和「Menu Gift」分析&川島豊社長インタビュー、ワークマン最新戦略「WORKMAN EXPO 2025秋冬」レポート、平和を思うギフト特集など、業界注目の情報が満載です。

媒体情報

月刊ぎふとPREMIUM 2025年10月号

発売日：2025年10月1日（水）※電子版は2025年10月10日（金）

定価：1100円 (本体価格1000円)

販売形態：媒体サイト、大手書店、Fujisanマガジンサービス、Amazon kindleなど

詳細はこちら（月刊ぎふとPREMIUM 公式サイト）

https://www.giftbook.co.jp/premium/

購読のお申し込み

下記フォームより今すぐご注文いただけます

https://www.giftbook.jp/form/purchase/index.htm

→「PR TIMESを見て」を選択の上、お申し込みください。

10月8日（水）～10日（金）PIショー会場でも販売！

販売場所：サンシャインシティ文化会館ビル3階 書籍販売コーナー（休憩所付近）

広告出稿募集中

ご商材に合わせた最適なプランをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

担当：（株）ビジネスガイド社 広告営業部 TEL：03-3843-9854

次号以降の主な特集

・2025年11月号（2025年11月4日（火）発売予定）

70周年記念特集 生活の木が目指すWellness&Well-being、商品特集「ビジネスガイド社見本市の逸品」、ギフト問屋の歳暮企画

・2025年12月号（2025年12月1日（月）発売予定）

地域ルポ「東北北部編」、アピデ特集など

購読対象

広義のギフトマーケットと流通に関わる方々にご購読いただいております。

・大手ギフト問屋・ギフトショップ経営者、経営幹部、営業担当者

・百貨店・量販店・専門店 店長、バイヤー、MD担当

・有力メーカー経営者、開発担当者、営業担当者

・販促・マーケティング・広告担当者

・建設・建築・不動産・リフォーム業

・大使館・行政・公共団体

新刊「成功企業のギフト・ショー活用法則―出展効果を最大化する戦略と実践―」好評発売中！

9月3日の第100回ギフト・ショー開幕に合わせ、「成功企業のギフト・ショー活用法則―出展効果を最大化する戦略と実践―」（ビジネスガイド社 代表取締役社長 芳賀 信享著／東洋経済新報社）が発売されました。

日本最大級のBtoB見本市でチャンスをつかむために必要なこととは？

対面だからこそ生まれる商談・絆とは？

約50年にわたりギフト・ショーを主催してきた株式会社ビジネスガイド社 代表取締役社長 芳賀信享が、成功企業はギフト・ショーをどのように活用し、成長していったのか。中小・地域企業にこそ効く販路開拓のための手法を、事例とそのノウハウをもとに解き明かす。

ギフト・ショーに出展をお考えの企業、すでに出展・来場されている企業をはじめ、ギフト流通関係者必見の一冊です。ぜひご一読ください。

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社ビジネスガイド社

販売促進部 担当：杉原

〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-2ぎふとビル

TEL：03-3843-9854