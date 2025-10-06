大人気美容系YouTuberコスメヲタちゃんねるサラと「LUNA」がコラボ！人気の「コンシールブレンダーパレット」の日本人のSOSに応える新色が登場！

Aekyung Ind. Co.,Ltd.

愛敬産業株式会社（本社： Aekyung Tower 188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea、代表取締役社長：KIM SANG JOON）が展開する韓国発のメイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」は、2025年10月1日（水）より、チャンネル登録者数146万人の人気美容系YouTuberコスメヲタちゃんねるサラさんとコラボした『コンシールブレンダーパレット』新色の販売を開始します。

「LUNA」は個性を活かした自由なメイクを楽しむためのメイクアップ専門ブランドです。韓国のオリーブヤングで『ロングラスティングチップコンシーラー』が6年連続1位※1を獲得し、韓国の“国民的コンシーラー”と呼ばれています。

今回は、LIPSにてベストコスメを2年連続で受賞した「コンシールブレンダーパレット」を美容情報を発信し、その信頼性とユニークさから多くのファンを持つインフルエンサー・サラさんが監修して新色をQoo10にて発売。日本人に合わせたカラー配分で、より繊細で自然にベースメイクを仕上げられる“肌悩みのSOSをカバーするコンシーラー”が完成しました。

サラさん監修の特別感とともに、毎日のメイクをより楽しみませんか。

※1オリーブヤング6年連続1位（2018.1.1~2023.05.31オリーブヤングコンシーラー売上金額基準）

※ LIPSベストコスメ2025 上半期こだわりアワード コンシーラー部門使い心地賞3位 LUNA 「コンシールブレンダーパレット」

※ LIPSベストコスメ2024 下半期新作賞 コンシーラー部門3位 LUNA 「ルナ ロングラスティングコレクター」

商品概要

LUNA コンシールブレンダーパレット 05 トーンリセットカバー

6g ／ 2,640円（税込）

繊細なカラー構成で日本人の肌悩みをなめらかにカバー。

＜POINT＞

・ 肌悩みの部位別の欠点カバーに合わせたカラーを配合

・補色カラーを活用した、レッドオレンジ・グリーンなどの色でカラーコレクティング可能

・指先一つで誰でも簡単にカバーできる

＜カラー詳細＞

肌トーンの補正や肌悩みのカバーを自由自在にできる全5色を配合。

単色使いや複数色を混ぜることもでき、自分の肌に合わせて使い方をアレンジできます。

01 レッドオレンジ

血色感のあるレッドオレンジカラーで青クマのカバーに最適。05番をブレンドすればカラートーンを調整することも可能。

02 ソフトレモン

従来のレモンカラーよりも白浮きを抑え、ワントーン明るく見せるナチュラルなカラー。

くすみや軽い赤み、茶クマのカバーに最適

03 オリーブグリーン

カーキっぽいグリーンベージュで、赤みやニキビ跡などをナチュラルに、かつしっかり補正。

04 ニュートラルベージュ

どの肌にも自然に馴染みやすいニュートラルなカラーで、くすみやシミ、そばかすなどのカバーに最適。

05 ピュアベージュ

明るめの肌にも自然になじみ、ハイライトとしても使えるカラー。

他の4色とブレンドしてトーン調整ができ、肌悩みもカバーする。

発売記念キャンペーン

サラさんとのコラボ商品の発売を記念し、Qoo10限定でお得なキャンペーンを開催します。

●34%OFF！メガ割並みの限定販売価格

メガポ期間は、通常価格2,640円のところ、1,736円とメガ割並みの特価で販売します。

※ショップクーポン適用時1,929円＋ポイントバック193円で実質1,736円でお得

●発売初日7時間限定！衝撃の990円で販売！

発売初日の10月1日（水）の7時間は、さらにお得な990円で販売。

（10月1日17:00～23:59）

※ショップクーポンまで適用して990円＋送料別途

ポイントバック137円で、実質1,233円となります。

●「LUNA」オリジナルのサクサクポーチをプレゼント

「LUNA」のメイクアップアイテムを収納できるミニブラシと

サクサクポーチを先着1,000名様にプレゼント！

※なくなり次第終了となります。

※すべての価格は税込み

サラさんコメント

今回私が愛用させていただいている「LUNA コンシールブレンダーパレット」から発売する新色を本気で監修させていただきました。 LUNAさんとたくさん打ち合わせを重ね日本の方向けのカラーに決めました。

オレンジは青クマ、緑は濃い赤みカバー、 黄色はくすみカバーと茶クマ ナチュラルな赤みカバーができるようになっていたり、2色にしたベージュは、他の色とブレンディングして自分の肌色にぴったりな色が作れようにしたりとこだわりがたくさん詰まっていて、本当にこれ一つで肌悩みを全てカバーできると言える自信作になってます！ぜひ手に取って楽しんでもらえたら嬉しいです！

YouTube ：コスメヲタちゃんねるサラ(https://www.youtube.com/@CosmeWotaSara)

TikTok ：サラ【コスメヲタ💄】(https://www.tiktok.com/@saraparin)

Instagram：サラ(コスメヲタちゃんねる)(https://www.instagram.com/sara_parin)

X ：コスメヲタちゃんねる サラ💄(https://x.com/saraparin)

「LUNA」について

プロフェッショナルユーザーのための自由なスタイルをサポートするメイクアップ専用ブランド

LUNAは、自分自身を養うことを知るプロフェッショナルな人々に、個々の個性を活かした自由なメイクアップで感覚的なスタイリングを提供するメイクアップ専門ブランドです。

日本においては、2021年にQoo10やAmazonなどのオンラインでの販売を開始しました。2022年には全国バラエティショップ及びドラッグストアなどへの進出を拡大し、日本での販売を強化しています。実際に、2022年に日本のオフライン店舗650店以上に出店した後、2023年には3,700店以上に出店。 2025年8月現在、8,404店の出店を記録し、日本でのブランド認知度を拡大しています。

会社名：愛敬産業株式会社(Aekyung Ind. Co.,Ltd.)

代表者名：KIM SANG JOON

事業内容：製造業・卸売業・小売業

公式サイト：https://www.qoo10.jp/shop/akbeauty

LUNA公式インスタグラム：https://www.instagram.com/luna_makeup_jp/