エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード2025 エントリー公開 & 受賞者選考に反映される「いいね！」受付開始

エンジニアフレンドリーシティ福岡


エンジニアフレンドリーシティ福岡(EFC)アワードは、福岡のエンジニアコミュニティ文化の発展に貢献する「エンジニアコミュニティ」や、エンジニアが働きやすい環境づくりや成長に繋がる取り組みなどを行い、エンジニアを取り巻く環境の充実に取り組む「企業」を表彰します。


10月６日(月)からエントリーしたコミュニティ、企業の情報を公開しています。また、10月27(月)まで、皆様からの“いいね！”を受け付けています。ぜひEFC AWARD 2025 WEBサイトをご覧いただき、福岡のコミュニティや企業に共感・応援の“いいね！”をお寄せください。


https://efc.fukuoka.jp/awardsp/



・エントリー


コミュニティ部門（３コミュニティ）

積極的にエンジニアの勉強会や交流会等の活動を行い、エンジニアの交流促進や活動の活発化、スキルアップ等に貢献する活動を行っているエンジニアコミュニティ



AGI福岡

ハックツハッカソンコミュニティ

福岡データエンジニアリング勉強会

企業部門（４社）

エンジニアのスキルアップにつながる取組みや働きやすい環境づくり、コミュニティ活動への支援等を行っている企業



株式会社ハックツ

株式会社パソナ

株式会社Collelis


株式会社フラッグシステム



・いいね！受付


EFC AWARD WEBサイトで いいね！ して、エントリーしたコミュニティ・企業に、あなたの共感・応援の想いを届けてください。


受付期間: 10/６(月)～10/27(月)


いいね！の数がEFC AWARD 2025の選考に反映されます。EFC AWARD 2025の受賞者は12月上～中旬開催予定のイベントで表彰します。



EFC AWARD WEBサイトで いいね！して、応募フォームに入力していただいた方の中から、抽選でプレゼントを差し上げます。



エンジニアカフェTシャツ（Lサイズのみ）


エンジニアカフェトートバッグ


セットで１０名様





エンジニアフレンドリーシティ福岡(EFC)


エンジニアが集まる、活躍する、成長する街、福岡をエンジニアとともにつくる取組みです。


エンジニアと福岡市が協力し、エンジニアがここで働きたいと思うようなまちづくりを目指し、エンジニアコミュニティの見える化や、エンジニアのモチベーションアップ、また、エンジニアと多業種の企業や、学生との連携に繋がるような取組みを行っています。取組みの詳細はWebサイトへ。


エンジニアフレンドリーシティ福岡（ https://efc.fukuoka.jp/ ）


お問い合わせ先

エンジニアフレンドリーシティ福岡事務局


Tel: 092-852-3453


Mail: info@efc.fukuoka.jp