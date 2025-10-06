アヴァンセ 新製品「アイフルールパレット」を紹介『ニコ☆プチ』主催イベントに出展ー 読者が主役の体験型イベントで“はじめてのメイク”を応援 ー

アヴァンセ株式会社

アヴァンセ株式会社（本社：東京都港区 代表：難波亮）は。2025年9月28日（日）に明治安田ホール丸の内にて開催された、小学生向け人気ファッション誌『ニコ☆プチ』主催イベントに、コスメブランドとして初めて出展いたしました。おしゃれ感度の高い読者が多く来場するなか、アヴァンセは新製品「アイフルールパレット」を中心にタッチアップや物販を展開し、多くの親子にブランドの魅力を直接体感いただきました。

■「ニコ☆プチ スペシャルコーデ選手権」とは

「ニコ☆プチ スペシャルコーデ選手権」は、小学生向けファッション誌『ニコ☆プチ』が主催するイベントで読者が主役となって参加できるファッション撮影会＆体験型イベントです。

会場となった明治安田ホール丸の内（東京都千代田区）には、読者約200名（小１～小６の女の子）とそのご家族を含め、合計約500名が来場。専属モデルによるランウェイ、新モデルのお披露目、企業ブース体験など、多彩なコンテンツで盛り上がりました。

同イベントは、読者が自前のコーディネートで撮影やランウェイに挑戦できることが特徴で、憧れの専属モデルと交流できる場としても毎回大きな注目を集めています。モデルに熱狂する発信力の高いファン層が多数来場することでも知られています。

■アヴァンセブースの展開内容

・タッチアップコーナー

新製品「アイフルールパレット」をイエローベース・ブルーベースの２系統から好きな色を選び、アヴァンセスタッフがその場でアイメイクを仕上げました。お気に入りのメイクで華やかに変身した子どもたちは、鏡をのぞき込んだり、仕上がりを保護者に披露したりと、たくさんの笑顔に包まれました。

ランウェイを歩く前にメイクの仕上げを受けた参加者からも「かわいくしてもらえてうれしい！」と喜びの声も聞かれ、親子で記念写真を楽しむ姿も。

ブース回遊タイムには順番を待つ列が絶えないほどの人気でした。

・ディスプレイコーナー

「アイフルールパレット」の“フルール”は、フランス語で「花」を意味します。その名のとおり、お花をモチーフとした華やかパネルや装飾で新製品の世界観を演出。撮影スポットとして人気を集めました。

・物販コーナー

「アイフルールパレット」や「シェイクミスト」「アイブロウマスカラ＆コート」をイベント特別価格で販売。当日は、ニコ☆プチモデルの「かのん」さんと「桃瀬りむ」さんがブースを訪れ、参加者にメイクやファッションのアドバイスをしながら、おすすめのアイシャドウカラーを紹介してくれました。

憧れのモデルから直接アドバイスを受けた来場者は目を輝かせ、親子で一緒に商品を選ぶ姿も印象的でした。

■フォトブース

アヴァンセのブースには、ブランドの世界観を表現したパネルや装飾を背景にしたフォトスポットを設置。全国各地から訪れた参加者が、お気に入りのコーディネートやタッチアップ後のメイク姿を記念に撮影し、親子や友達同士で笑顔いっぱいの写真を残していました。

なかには、以前アヴァンセの「ファーストメイクイベント」に参加した子どもたちと再会し、スタッフと一緒に撮影する姿も。“思い出を形に残せる場所”として特別な記念スポットになりました。

■イベントに込めた想いとブランドの姿勢

アヴァンセは「メイクをしながらとことんケア」をブランドコンセプトに掲げ、美容成分を配合した安心設計のアイテムを展開しています。

メイクへの関心が低年齢化する時代だからこそ、アヴァンセは「肌に寄り添うケア」と「必要な知識」

そして「自分らしさを楽しむ」ことを伝えることを大切にしています。親子で参加できる『ニコ☆プチ』のイベントは、次世代に向けて“正しく楽しくメイクと出会う”場としてふさわしい舞台であり、ブランド理念とも強く結びついています。

■今後の展望

今後もアヴァンセは、全国のイベントを通じて、親子で安心して参加できる「初めてのメイク体験」を

広げてまいります。メイクを通じて自分らしさを表現し、未来の肌を守る意識を育むブランドとして、

幅広い世代に寄り添い続けます。

【花咲くまなざしを叶える「アイフルールパレット」】

まぶたに花びらを忍ばせるような透明感を演出する「アイフルールパレット」は、パーソナルカラーに合わせて選べる２色展開。仕込みクリームベースと３色のグラデーション設計により、誰でも簡単に奥行きのある目元を実現します。さらに美容成分を配合し、彩りとケアを両立。ひとりひとりの個性を美しく引き立てるアイテムとして、９月５日（金）に発売しました。

■AVANCE（アヴァンセ）について

アヴァンセ株式会社は、1996年にハリウッド化粧品グループの若い世代に向けてたブランドとして誕生しました。同グループは、日本にハリウッド映画のメイク技術を初めて持ち込み、マスカラを広めたことでも知られ、アヴァンセはその伝統的な技術を受け継いでいます。2025年に100周年を迎えるハリウッド化粧品の技術を礎に、アヴァンセもその品質と革新を追及しています。

アヴァンセのブランド名「AVANCE」は､フランス語で「先行・リード・優位」を意味し、常に時代の先を見据えたトレンドを提案することを大切にしています。1990年代にはカリスマ的なアーティストの影響で細眉ブームが巻き起こり、女性の目元の美意識が急速に高まる中、1997年４月にまつ毛ケア美容液「ラッシュセラム」を発売し、大ヒットを記録しました。このラッシュセラムシリーズは今なおロングセラーとして愛され続けています。その後も「メイクしながらとことんケア」をコンセプトに、目元を中心とした製品ラインを拡大し、現在では目元以外の幅広い商品展開も行っています。

