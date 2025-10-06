京都ブライトンホテルが「（仮称）京都ブライトンホテル　キュリオ・コレクションbyヒルトン」として2028年冬に開業予定

ヒルトン

株式会社ブライトンコーポレーション（千葉県浦安市、代表取締役社長 安田 努、以下ブライトンコーポレーション）とヒルトン（米国バージニア州、取締役社長 兼 最高経営責任者:クリストファ J. ナセッタ）は、「京都ブライトンホテル」がヒルトンのライフスタイルブランド「キュリオ・コレクションbyヒルトン」に加盟し、「（仮称）京都ブライトンホテル キュリオ・コレクションbyヒルトン」として2028年冬に開業することを発表しました。

ホテル外観イメージ ※今後の行政協議等により、変更となる可能性がございます。

ブライトンコーポレーションは、「京都ブライトンホテル」「浦安ブライトンホテル東京ベイ」「ホテルブライトンシティ大阪北浜」などの4ホテルを運営しています。ヒルトンは、現在京都市内で5軒のホテルを展開しており、「キュリオ・コレクションbyヒルトン」は初進出となります。新たに誕生するホテルは、京都で長年のホテル運営実績を誇るブライトンコーポレーションが運営を行い、ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンと提携することで、お客様にさらに上質な宿泊体験をご提供します。

「キュリオ・コレクションbyヒルトン」は現在、世界中で180軒以上展開しています。各ホテルは、それぞれが独自のストーリーを持ち、特徴的な建築やデザイン、世界水準の料飲体験、お客様の探究心を満たすデスティネーションに深く根付いた体験を提供しています。

新たに開業する本ホテルは、約160室の客室、京懐石を含む4つの料飲施設、最大240名まで収容可能な宴会場、フィットネスセンターを備える予定です。なお、「京都ブライトンホテル」は、2026年11月30日まで営業予定で、その後全館改修を行います。

株式会社ブライトンコーポレーションの代表取締役社長 安田 努は、今回の発表にあたり、以下のように述べています。

「このたび、弊社が運営する『京都ブライトンホテル』と、ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンとのフランチャイズ契約が正式に締結され、大変喜ばしく思っております。『キュリオ・コレクションbyヒルトン』ブランドが持つ、地域との繋がりを大切にしたユニークな独自性は、『京都ブライトンホテル』の特性や強みとの親和性が高く、マーケットにおいて、唯一無二の存在として、世界中のお客様からもご満足いただけるホテルをつくりあげることができると考えております。ヒルトンとの提携により、これまで、『京都ブライトンホテル』が、地元の皆様に育てていただきながら培ってきた経験や深い関係性を活かしつつ、今後も多くのお客様に愛されるホテルを目指してまいります」

ヒルトン 日本・韓国・ミクロネシア地区代表 ジョセフ・カイララは、以下のように述べています。

「このたび、国内外から高い人気を誇る京都に、『キュリオ・コレクションbyヒルトン』ブランドを新たに進出できることを大変嬉しく思います。個性豊かなホテルを展開する同ブランドは滞在を通じて、その土地ならではの魅力を発見できる、心に残るひとときをお客様に提供しています。京都で長年にわたってホテル運営の実績をお持ちのブライトンコーポレーションとの提携により、素晴らしいおもてなしとサービスで、お客様をお迎えできる日を心待ちにしています」

また、ヒルトン 日本・ミクロネシア地区開発担当副社長 藤本 博久は、次のとおりコメントしています。

「ブライトンコーポレーションとのパートナーシップのもと、京都初進出となる『キュリオ・コレクションbyヒルトン』ブランドのホテルを開業できることを大変光栄に思います。京都においては、ヒルトンとして5ブランド6軒目となる本ホテルは、『京都ブライトンホテル』が築き上げられた信頼と弊社のコマーシャルエンジンにより幅広いお客様のニーズにお応えすることができると確信しております」

ホテル計画概要（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33161/table/163_1_1ccc2467587956ac2e9c2885ac87a45b.jpg?v=202510070226 ]

※上記は、2025年10月時点の計画で今後予告なく変更する場合がございます。

株式会社ブライトンコーポレーションについて

1991年設立。千葉県浦安市に本社を置き、京都ブライトンホテル（京都市上京区）、浦安ブライトンホテル東京ベイ（千葉県浦安市）、ホテルブライトンシティ大阪北浜（大阪府大阪市）などの4つのホテルを運営しています。企業理念において、「わたしたちはもっとも心地よい空間を創造し続ける」というVISIONを掲げ、ホテル運営を通じて、人と人・人と地域・人と社会のつなぎ手になることを目指しています。 https://www.brightonhotels.co.jp/

＊株式会社ブライトンコーポレーションは、株式会社ミリアルリゾートホテルズ100％出資の完全子会社です。 https://www.milialresorthotels.co.jp/index.html

京都ブライトンホテルについて

1988年開業。京都市内のほぼ中心、茶道三千家や神社仏閣、歴史ある大学などに囲まれた閑静な住宅街にあるフルサービス型のホテルです。京都御所まで徒歩約5分、近隣には和菓子や醤油、味噌、酒などの京の食文化を支えてきた老舗も数多くあり、住まうように京都滞在が楽しめると好評です。また、館内には5つのレストランとバンケットを有し、地元ゲストを中心に、「食のブライトン」としてご愛顧いただいています。

https://kyoto.brightonhotels.co.jp/

ヒルトンについて

ヒルトンは、世界139の国と地域に9,000軒以上（130万室以上）のホテルを展開するホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。世界で最もおもてなしの心に溢れた企業であることをミッションに掲げ、100年以上にわたって、30億人を超えるお客様をお迎えしてきました。米フォーチュン誌とGreat Place To Workによる「働きがいのある会社」ランキングで第1位に選出され、世界的な ESG投資指標である「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス」でグローバルリーダーに選出されています。ゲストエクスペリエンスを向上するため、デジタル・キーの共有、無料の客室アップグレードの事前選択、「コンファームド・コネクティングルーム」機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。24のグローバル・ブランド・ポートフォリオ(https://www.hilton.com/en/corporate/)のうち、日本では8ブランド・31軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)」の会員数は2億2,600万人以上で、公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員は、宿泊や体験などに交換できるポイントを獲得できます。また、無料のヒルトン・オナーズ・アプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から客室の選択、デジタル・チェックイン、デジタル・キー（国内の一部のホテルでは未導入）をご利用いただけます。

最新情報はstories.hilton.com(https://stories.hilton.com/)、Facebook(https://www.facebook.com/hiltonnewsroom)、X(https://twitter.com/hiltonnewsroom)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/hilton/)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonnewsroom/)、YouTube(https://www.youtube.com/hiltonnewsroom)をご覧ください。

キュリオ・コレクションbyヒルトンについて

キュリオ・コレクションbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/curio-collection/)は、世界中で厳選された180軒以上の個性豊かなホテルからなるグローバルブランドです。世界で最も魅力的な旅先で、唯一無二の体験をお客様に提供しています。各ホテルは、それぞれが独自の物語を持ち、特徴的な建築やデザイン、世界水準の料飲体験、そして厳選された体験を通じてその魅力を表現しています。また、ヒルトンのサービスと、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)」の特典をご利用いただけます。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/curio-collection/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/curio(http://stories.hilton.com/curio)、Facebook(https://www.facebook.com/CurioCollection/)、Instagram(https://www.instagram.com/curiocollection/?hl=en)、X(https://x.com/CurioCollection)をご覧ください。