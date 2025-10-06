【仕事と介護の両立課題】従業員の介護状況を把握できている企業はわずか9.2%～実態の”見える化”ができない・活用できていない人事担当者向けセミナー～【10/15(水)無料オンラインセミナー】

株式会社チェンジウェーブグループ

仕事と介護の両立支援を行う株式会社チェンジウェーブグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長/CEO:佐々木裕子）は、2025年10月15日（水）に無料オンラインセミナー「仕事と介護の両立支援は”実態把握”から～無理なく始める方法と、実態把握を施策に活かすポイント～」を開催いたします。

こんなお悩みを持つ企業人事ご担当者におススメです

・法改正対応や制度整備の次にすべきことを知りたい

・自社に合った両立支援の効果的な推進方法を知りたい

・データをもとに両立支援施策設計を進めたい

2025年4月の育児・介護休業法改正により、仕事と介護の両立支援の重要性は増加傾向、これまで以上に「多様な社員が働き続けられる環境づくり」が求められています。

しかし、「日本の人事部 人事白書2025」では、従業員の介護状況を正確に把握できている企業はわずか9.2%に過ぎず、43.9%の企業が「あまり把握していない」と回答しています。

出典：『日本の人事部 人事白書2025』(https://jinjibu.jp/article/detl/hakusho/3831/)

多くの企業で介護と仕事の両立支援の課題や悩みに直面されているようです。

〈課題〉

「制度を整備しても利用実績が少ない」

「実態が見えず、どこまでの施策を実施すべきか判断しにくい」

〈悩み〉

「社員数が多くて大規模な調査は難しい」

「アンケートを実施したが、施策に活用できていない」

本セミナーでは、これらの課題を解決すべく、無理なく実態把握を進めるための方法やポイントをご紹介します。実際に段階を追って実態把握から両立支援施策へとつなげた企業の事例も解説いたします。

多様な企業事例を通して、貴社に合った実態把握の始め方、両立支援推進のヒントを見つけていただければ幸いです。

〈セミナー概要〉

開催日 ：2025年10月15日（水）

時間 ：14:00～14:45（オンラインZOOM）※アーカイブ視聴申し込み可能

内容 ：実態把握の始め方とポイント

経営層の理解を得る「伝わるデータ」のつくり方

実態把握を施策につなげた先進企業の事例

スピーカー ：中根愛

株式会社チェンジウェーブグループ

ビジネスケアラー支援事業部/部長

2020年株式会社リクシスに参画、カスタマーサクセス部門を立ち上げLCAT事業部 責任者を経て、現職

企業向けビジネスケアラー支援の責任者としてDEI部門や人事部門を中心に支援。

課題感のヒアリングから施策設計を行い、導入から、継続施策として活用いただくための仕組みづくりを行う。

導入企業様の目標・課題に寄り添いながら目標達成・課題解決、効果測定まで一気通貫してサポートを行っている。

