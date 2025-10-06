【産総研グループ】10/29 無料講演会「カーボンニュートラルの実現に向けたAIST-IDEAの活用」をお台場で開催
株式会社AIST Solutions
本年2月には新たな地球温暖化対策計画が閣議決定され、3月にはサステナビリティ開示基準委員会（SSBJ）より新たな開示基準が公表されました。
登壇者：
・望月 規弘（株式会社AIST Solutions）
＊～＊ご来場特典＊～＊
お申し込み・詳細はコチラ :
https://www.aist-solutions.co.jp/service/aist_idea/20251029_event.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aistidea_symposium
本年2月には新たな地球温暖化対策計画が閣議決定され、3月にはサステナビリティ開示基準委員会（SSBJ）より新たな開示基準が公表されました。
さらに海外におきましては、欧州電池規則に基づくサプライチェーン・デューデリジェンス（DD）の義務化により、関連商品についても一層質の高い情報提供が求められております。
こうした国内外の最新動向を踏まえ、このたび公開講演会を開催いたします。
＜開催概要＞
AIST Solutions 公開講演会 ～カーボンニュートラルの実現に向けたAIST-IDEAの活用～
日時：
2025年10月29日(水曜日) 13:30～16:30
登壇者：
・菊池 勝也 氏（合同会社Co-Create Frontier 代表）
・古島 康 氏（みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 マネジャー）
・中野 勝行 氏（立命館大学政策科学部 教授）
・鈴木 伸一 氏 （鈴与エコプロダクツ株式会社 会長）
・望月 規弘（株式会社AIST Solutions）
・一杉 佑貴 （国立研究開発法人産業技術総合研究所 技師）
開催方法：会場参加のみ
※後日アーカイブ配信あり
会場：
産総研臨海副都心センター 別館（東京都江東区青海2-4-7）
参加対象：どなたでもご参加いただけます。
参加費：無料
定員：80名
※定員に達し次第、受付を締め切ります。
＊～＊ご来場特典＊～＊
講演会にご参加いただいた皆さまへ、感謝の気持ちを込めてささやかな“オリジナルグッズ”をご用意しました。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
お申し込み・詳細はコチラ :
https://www.aist-solutions.co.jp/service/aist_idea/20251029_event.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aistidea_symposium
＜問い合わせ事務局＞
AIST Solutions AIST-IDEA事務局
aist-idea-support@aist-solutions.co.jp