【産総研グループ】10/29 無料講演会「カーボンニュートラルの実現に向けたAIST-IDEAの活用」をお台場で開催

株式会社AIST Solutions

本年2月には新たな地球温暖化対策計画が閣議決定され、3月にはサステナビリティ開示基準委員会（SSBJ）より新たな開示基準が公表されました。

さらに海外におきましては、欧州電池規則に基づくサプライチェーン・デューデリジェンス（DD）の義務化により、関連商品についても一層質の高い情報提供が求められております。

こうした国内外の最新動向を踏まえ、このたび公開講演会を開催いたします。

＜開催概要＞

AIST Solutions 公開講演会 ～カーボンニュートラルの実現に向けたAIST-IDEAの活用～

日時：

2025年10月29日(水曜日) 13:30～16:30

登壇者：

・菊池 勝也 氏（合同会社Co-Create Frontier 代表）

・古島 康 氏（みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 マネジャー）

・中野 勝行 氏（立命館大学政策科学部 教授）

・鈴木 伸一 氏 （鈴与エコプロダクツ株式会社 会長）

・望月 規弘（株式会社AIST Solutions）

・一杉 佑貴 （国立研究開発法人産業技術総合研究所 技師）

開催方法：会場参加のみ

※後日アーカイブ配信あり

会場：

産総研臨海副都心センター 別館（東京都江東区青海2-4-7）

参加対象：どなたでもご参加いただけます。

参加費：無料

定員：80名

※定員に達し次第、受付を締め切ります。

＊～＊ご来場特典＊～＊

講演会にご参加いただいた皆さまへ、感謝の気持ちを込めてささやかな“オリジナルグッズ”をご用意しました。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

お申し込み・詳細はコチラ :https://www.aist-solutions.co.jp/service/aist_idea/20251029_event.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aistidea_symposium

＜問い合わせ事務局＞

AIST Solutions AIST-IDEA事務局

aist-idea-support@aist-solutions.co.jp