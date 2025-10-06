【動画のプロが３分で語る】「勝てる動画マーケティング」ピッチイベント開催！

株式会社ビズパ

マーケティングプラットフォーム「アドクロ」を運営する株式会社ビズパ（以下、「当社」）では、広告・マーケティングに関心のある皆様を対象に、短時間プレゼン形式で各企業の動画マーケティングサービスや手法を紹介するオンラインイベント「動画マーケティングのプロが3分で語る！勝てる動画マーケティング」を、2025年10月22日（水）12:00～12:30に開催いたします。




消費者の情報接触が動画中心へとシフトする中、SNS広告・動画配信サービス・動画コンテンツ制作など「動画マーケティング」は今や企業のプロモーション戦略における重要テーマとなっています。しかし、膨大なサービスや手法の中から自社に最適な選択肢を短時間で把握するのは容易ではありません。



そこで今回、動画マーケティング領域で活躍する7社が登壇し、「1社3分」という限られた時間で自社サービス・事例・マーケティング手法を凝縮して紹介するピッチイベントを開催します。多忙なマーケティング担当者でも、短時間で効率的に最新の情報をキャッチアップ可能です。



事前申込だけでは個人情報が登壇企業に開示されることはありません。興味を持った場合のみ資料請求や相談ができる仕組みのため、無駄な営業電話に悩まされることもありません。


情報収集の「タイパ」を重視した新しいスタイルのオンラインイベント。


ぜひこの機会にご体験ください！


イベントの詳細を見る :
https://bizpa.net/pitchevent/3/detail/

開催概要


日時：2025年10月22日（水）12:00～12:30


形式：オンライン


参加費：無料（アドクロへの会員登録が必要です）


対象者：動画広告・動画マーケティングの最新手法に関心のあるマーケティング担当者


プログラム：7社×各社3分プレゼン


こんな方におすすめ


- 動画マーケティングの最新トレンドを一気に把握したい方
- 短時間で複数のサービスを比較・検討したい方
- 興味のある企業だけに効率的にコンタクトしたい方

登壇企業


Crevo株式会社


マーケティング部　寺田 春子 氏


（成果から逆算する、失敗しない動画制作のポイント）



studio15株式会社


社長室 兼 セールス　阿部 孝裕 氏


（ブランディングから販促まで！売れるショートドラマ）



株式会社フラッグシップオーケストラ


営業部統括/執行役員　宮崎 逸朗 氏


（第一想起を得るためのSNSマーケティング戦略）



株式会社Leading Communication


SNSマーケティング事業部 セールスdiv.チーフ　坪木 覚弘 氏


（バズからファン化まで！ピザハット/SUBWAYのTikTok運用）



株式会社メイクウィル


代表取締役　川口 康裕 氏


（写真撮影＋動画撮影＋動画編集まるっとコミコミ低価格）



株式会社case


代表取締役　加藤 智史 氏


（動画制作会社だから伝えられる、動画制作会社の選び方）



株式会社MADS


広告事業部 部長　工藤 裕貴氏


（視聴体験が変える！動画マーケで購買意欲を高める方法）




イベントの概要を見る :
