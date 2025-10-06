世界売上No.1*1男性用シェーブケアブランド「ジレット」から日本の消費者のために開発された、『剃り味+プラス』を『深剃り』と『やさしさ』の2新製品ラインナップで、2025年10月上旬より新発売！

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

P&Gジャパン合同会社（本社:神戸市）は、世界3枚刃売上No.1*1男性用シェーブケアブランド「ジレット」から、『ジレット剃り味＋プラス』を2025年10月9日（木）に新発売いたします。

*1世界32カ国3枚刃カミソリ市場内売上。2024年1月～2024年12月。ニールセングローバルセールスデータおよびインテージSRIに基づき算出。

使い捨てカミソリ利用者の声として、剃ったあとの肌がひりつくこと、何度もストロークが必要で時間がかかること、さらに耐久性が低いことが挙げられます。そのため、「信頼できるカミソリを使いたい」という声が多く聞かれます*2。こうしたニーズに応えるべく、中身が一目で確認できる透明パッケージを採用した、お得な替刃交換式カミソリ『剃り味＋プラス』を発売いたします。『剃り味＋プラス』は、潤滑ジェルにより、やさしいシェービングを実現。さらに刃のコーティングにより繰り返し剃りを防ぎます。使い捨てカミソリよりも2.4倍*3長持ちする替刃交換式カミソリです。 『剃り味＋プラス』では、髭剃りの3大悩みの「1. 顎下の密着感 2. 繰り返し剃り 3. 剃ったあとのひりつき感」を解決します。詳しい製品の便益紹介を下記にてお届けします。

*2 弊社消費者リサーチ調べ

*3 ジレットカスタムEXとの比較

▼『剃り味プラス＋』から、消費者の便益に合わせた『深剃り』と『やさしさ』の2種類のラインナップをお届け

深剃り 3Bホルダー付

やさしさ 3Bホルダー付

深剃り 7Bホルダー付

やさしさ 7Bホルダー付

１.2.4倍長持ち！*3

刃が使い捨てカミソリと比較し2.4倍長持ちするので、良い剃り心地を長い間お楽しみいただけます。

*3 ジレットカスタムEXとの比較

2.4倍長持ち

２.肌に密着ヘッド

40°首振りするヘッドにより、アゴ下など肌に密着したシェービングをお届けします。

密着ヘッド

３.コーティング刃・潤滑ジェル配合（「やさしさ」にはアロエ成分配合）

コーティング刃の設計により、繰り返し剃ることを防ぎ、深剃りシェービングを実現します。

また刃には潤滑ジェルが配合されているので、滑りをよくすることで、肌にやさしいシェービングができます。「やさしさ」にはアロエ成分が配合されています。

コーティング刃

潤滑ジェル（やさしさ）

潤滑ジェル（深剃り）

４.グリップハンドル

「お風呂場で剃る際に滑ってしまい肌を傷つけてしまう」という悩みの声にお応えするため、軽くて滑りづらくしっかりとホールドできるグリップハンドルを採用しています。

グリップハンドル

＜ジレットについて＞

ジレットは120年以上にわたり精密な技術による優れた製品パフォーマンスを提供し、世界中で7億5千万人以上の男性の生活をよりよいものにしてきました。髭剃りやシェービング剤（ジェル、フォーム、ジェルフォーム）において、幅広い製品を提供しています。

ジレットの詳細や最新ニュースはこちらから：https://gillette.jp/ja-jp

当社の製品ラインナップはこちらから：https://gillette.jp/ja-jp/products/razors

＜Ｐ＆Ｇについて＞

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。

日本では、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」をはじめとして、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」、

柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、

ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「WANOMI(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/)