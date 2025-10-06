「RANVOOバブル電動歯ブラシ」さらに進化！歯茎を傷つけず、清浄力を2.4倍UP！新次元の歯間ケア

HongKong RuiLiangKe Trading Co., Limited

RANVOOは、パイオニアブランドとして、常に人々の生活の質を高める新たな製品コンセプトの開発に取り組んでまいりました。

多くの人から、一般的な電動歯ブラシに対し、

「振動が速すぎないか？」「振幅が強く、歯茎を傷めるのでは？」

といった声が寄せられています。

こうしたお悩みを真摯に受け止め、それを解決するべく生まれたのが、

新コンセプトのバブル電動歯ブラシ「RANVOO AirJet II」です。

この革新的なアメニティ製品は、人々の期待に応え、より安全で快適なブラッシング体験をもらえます。

歯茎にやさしいバブル洗浄技術とは

マイクロバブル加圧倉から発生した超微細な泡が、歯のすき間や奥深くまでしっかり届きます。

この泡の力でお口の中の残留汚れを優しく包み取り、従来の電動歯ブラシでは難しかった「歯の表面以外」までくまなく洗浄。お口の中を360°、まるで洗芩するようなきれいさを実現します。

さらに、高速気流によって微細孔から噴射される際、ブラシヘッドの形状が独自の水流効果を生み出し、微細バブルの噴射力をより強密に集中。

磨きにくい歯と歯の間や歯周ポケットまでバブルが浸透し、手磨きや普通の電動歯ブラシではできない「徹底的な清掃」を叶えます。

バブルが弾ける際に発生するエネルギー清浄力高い

「RANVOO AirJet II」全面進化！

清潔力パワーUP!

第2世代気泡技術を採用し、2.6倍増圧気泡チャンバー、清潔力が前代より2.4倍に向上。

気泡噴射の気流量を増加させ、ブラシヘッドを改良するため、歯垢除去率は最大99.89％を実現できます。

O型ジェットミニブラシヘッド

RANVOOジェット式電動歯ブラシは、新設計のコンパクトな丸型ブラシヘッドを採用し、柔らかいシリコン素材で包まれているため、振動による歯への衝撃を抑え、痛みを防ぎながら快適にブラッシングできます。0.01mmの超極細デュポン毛が歯間の奥まで届き、歯垢や着色汚れをしっかり除去しながら、歯ぐきをやさしく守り過度な刺激を防ぎます。小型ブラシヘッドは奥歯にもスムーズに届き、一本一本の歯を丁寧に清掃可能です。

1台で全方位対応！3種類プロブラシ+4つスマートモード

用途に応じて選べる3種類のプロブラシヘッドは、センシティブケア（敏感な歯ぐきや初心者向け）、ディープクリーン（毎日の徹底清掃用）、ホワイトニング（着色汚れケア用）で、4つのスマートブラッシングモード（バブル／やさしい／クリーン／ホワイトニング）と組み合わせることで、1台であらゆる口腔ケアニーズに対応。敏感な歯ぐきの方、着色汚れに悩む方、深層清掃を求める方も、自宅で手軽にプロフェッショナルレベルの高効率クリーニングを体験できます。

日本人の歯列に最適！敏感な歯ぐきも安心

RANVOO音波電動歯ブラシは、毎分2.2万回の低周波音波振動と12°微細スイープ振動を採用。日本人の歯列にやさしくフィットし、高周波や大振幅のブラッシングによる歯ぐきへのダメージを防ぎ、歯ぐきの腫れ・出血・退縮リスクを軽減します。

出張・旅行に最適！50日間の超長持ちバッテリー＆清潔設計

AirJet II 充電式電動歯ブラシは、1600mAhの高品質PSE認証バッテリーを搭載し、1回の充電で最長50日間使用可能。

ハンドルは無孔・低吸水素材で作られ、SiC抗菌コーティングにより防水性と歯磨き粉の付着防止機能を備え、カビの発生を抑えて常に清潔に保てます。

さらに、磁石式の壁掛けワイヤレス充電器付きで、省スペース設置かつ自動充電が可能。整理整頓も簡単で、いつでもフル充電状態をキープできます

公式購入ショップ：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120537/table/10_1_466429bf719c5bf8a1d0b3fa65bdd626.jpg?v=202510070355 ]

アマゾン：https://amazn.so/LJH6I3e

公式サイト：https://ranvoojp.com/products/ranvoo-airjet-(https://ranvoojp.com/products/ranvoo-airjet-%E2%85%B1-%E9%9B%BB%E5%8B%95%E6%AD%AF%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7-%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF)

■「メーカー紹介」

2012年に設立されたRANVOO（ランボー、2012年中国深圳にて設立のShenzhen Ranvoo Digital Technology Co.,Ltd.が手がけるネッククーラーブランド、2019年香港支社HongKong RuiLiangKe Trading Co., Limited設立）は、

ハイエンドのライフスタイル製品の研究、開発、生産、販売を専門としています。

創業以来10年以上にわたり、さまざまな道を探求し、耕し、革新してきました。

さまざまな分野で、カテゴリーでナンバーワンになることを目指しています。

【お問い合わせ】

担当：レオ（広報対応可能）

メールアドレス：support@ranvoo.com

日本公式Twitter：https://x.com/RANVOO_JAPAN

日本公式Line：https://lin.ee/u2rLPLO