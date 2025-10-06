大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、Sports Entertainment株式会社とパートナー契約を締結

株式会社RAXUS Osaka City SC

この度、OsakaCitySCは、SportsEntertainment株式会社と2025-2026シーズンの地域貢献活動パートナー契約を締結いたしましたのでお知らせ致します。

SportsEntertainment株式会社コメント

弊社は、アスリートが競技と仕事を両立する「デュアルキャリア」を実現し、生涯にわたり輝き続けられる未来を支援する会社です。特に、若手アスリートが夢に向かって挑戦しながら、将来のキャリアを築ける環境づくりに力を注いでいます。OsakaCitySCの若き選手たちが成長し、地域や世界の舞台で羽ばたく姿を、私たちは全力で信じ、応援してまいります。

・SportsEntertainment株式会社

本社所在地：〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満６丁目３－１６ 梅田ステートビル １０階

事業内容：

・スポーツ支援ビジネス

スポアシ（企業） - 企業とファンをつなぐスポーツ支援 -

スポアシ（チーム） - スポンサー獲得支援 -

・マーケティング

テレマーケティング

ダイレクトマーケティング

Web制作

DX推進事業

プレアシ - 資料制作 -

HP：https://spoen.co.jp/

株式会社RAXUS Osaka City SC 代表取締役 山地泰平より

この度、SportsEntertainment株式会社様と地域貢献活動パートナー契約を締結できたことを、心から嬉しく思います。私たちOsakaCitySCは“FOOTBALLを通じて、「世界中に夢を与え続ける」”ことをミッションに掲げていますが、その実現にはクラブだけでなく、地域の皆さま、そして志を同じくする企業の皆さまとの力強い協働が不可欠です。我々はスポーツとエンターテインメントの力を融合し、子どもたちから大人まで、地域の方々が笑顔になれる場を一つでも多く生み出していきたいと考えております。SportsEntertainment株式会社様とともに、大阪の街に熱と活気を届け、未来を担う世代に夢と希望を与える活動に挑戦してまいります。

OsakaCitySCについて

私たちOsakaCitySCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。全国にはすでに数多くのJリーグクラブが存在していますが、私たちは今年度のスローガンである「挑む者が世界を揺らす」を胸に、エキサイティングな試合を目指して日々練習に励んでいます。設立からわずか5年のクラブではありますが、圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきたいと考えています。

株式会社RAXUS Osaka City SC 会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーＢ 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/