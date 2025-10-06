少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「少数株ドットコム」）は、エルディ株式会社（代表取締役社長：東野 智幸、本社：福井県福井市、以下「エルディ」）の株式を取得する契約（以下「本契約」）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．本契約の目的

エルディは、福井県を拠点に建築設計、不動産開発、介護福祉事業など幅広い事業を展開する地域密着型の総合企業であり、長年にわたり安定した経営基盤を築いてきた優良企業です。

当社は、エルディが保有する多角的な事業領域の価値を最大化し、地域経済への貢献を強化するため、取得した株式を中長期的に保有する方針です。

今後、エルディの経営陣・従業員・関係者との建設的な対話を通じて、

不動産有効活用・遊休資産の再評価

●AI導入支援・デジタル化による業務効率化

●介護・福祉事業の持続的な収益モデル構築

●従業員の処遇改善と地域雇用の安定化

といった分野で協業を進めてまいります。

２．エルディ株式会社の概要

●企業名｜エルディ株式会社

●所在地｜福井市御幸三丁目１６番１７号

●代表者｜東野 智幸

●設 立｜平成 3年 6月

●資本金｜4,000万円

●事業内容｜建築設計・不動産売買・不動産コンサルティング・介護福祉事業・配食サービス・保険代理業・リース業ほか

３．当社の理念と取組姿勢

当社は、単なる短期的利益の追求にとどまらず、

「ユダヤ人に勝てる日本を作る」

という理念を掲げ、日本人が世界で通用する金融力・政治力・文化力を高めることを使命としています。

営利企業としての利益追求を前提としつつも、社会的価値の創造を重視し、株主・社員・取引先・地域社会のすべての関係者に長期的なリターンをもたらす投資活動を行っています。

当社会長は、自身の財産の95％を政治的・社会的ミッションのために寄付することを公言しており、この理念の徹底を体現しています。

４．今後の展望

今回の株式取得により、エルディの強固な地域基盤と当社のコーポレート・ガバナンス支援ノウハウを融合させ、地域社会と投資家の双方にとって持続可能な企業価値向上を目指します。

当社は引き続き、非上場株主に対して流動性ある選択肢を提供し、社会的責任ある株主として、ガバナンス強化と企業成長支援に取り組んでまいります。

■会社概要

少数株ドットコム株式会社 （ https://www.shosukabu.com/ ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜山中 裕

事業内容｜委任状争奪などの会社支配権の争いに関するコンサルティング、会社法の紛争の予防や対応に関するアドバイザリー業務、創業家や資産家に対するフィナンシャルアドバイザリー業務、企業統治体制の構築に関するコンサルティング、ベンチャー投資など

◆少数株ドットコム株式会社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、この原則に沿って投資先企業をモニタリングし、投資先企業と対話を行っています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/



以上