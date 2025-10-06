少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「当社」）は、株式会社リベルタス・コンサルティング（代表取締役：植本 栄介、本社：東京都千代田区、以下「リベルタス」）の株式取得に関する契約（以下「本契約」）を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．本契約の目的

リベルタスは、政策提言・社会経済分析・新規事業開発・人材育成等のコンサルティングを行う企業であり、国内外の政治・経済・産業・環境・科学技術分野に関して調査・分析・提案を行ってきた実績を持つ優良企業です

当社は、取得した株式を長期保有（５年以上）する方針であり、今後も引き続き株式の取得を進め、リベルタスの持続的な成長と企業価値向上に貢献してまいります。

当社はリベルタスの経営陣・従業員・関係者との建設的な対話を通じて、以下の施策を提案・支援していきます。

●公共政策・地域経済に関する研究支援および情報発信の強化

●AIや統計解析の導入支援による業務効率化

●企業の社会的価値創造と従業員処遇の改善

さらに、当社は単なる利益追求にとどまらず、「当社として、ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして掲げています。営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、日本人が世界で勝ち抜くための金融力・政治力・文化力の涵養に資することを至上命題としています。

２．株式会社リベルタス・コンサルティングの概要

企業名｜株式会社リベルタス・コンサルティング

所在地｜東京都千代田区六番町２-１４ 東越六番町ビル２階

代表者｜植本 栄介

事業内容｜政策・経済・産業・環境・技術分野における調査研究、コンサルティング、人材育成、シンポジウム運営、出版・デジタルコンテンツ制作 等

資本金｜47,500千円

設立年月｜平成17年 7月

３．当社の取り組み姿勢

当社は引き続き、非上場企業の株主や創業家に対して流動性のある選択肢を提供し、ガバナンスの強化に寄与することを基本方針としています。株主と企業の双方にとって開かれた関係を構築し、長期的な社会的・経済的利益を実現してまいります。

■会社概要

少数株ドットコム株式会社 （ https://www.shosukabu.com/ (https://www.shosukabu.com/) ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜代表取締役会長 山中 裕

事業内容｜会社支配権争い・株主権行使に関するコンサルティング、会社法紛争対応、創業家・資産家のフィナンシャルアドバイザリー、企業統治体制構築支援、ベンチャー投資等

資格当社は金融庁の「責任ある機関投資家のための原則（日本版スチュワードシップ・コード）」に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的対話を継続的に実施しています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/(https://www.shosukabu.com/stewardship-code/)

以上