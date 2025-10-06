生成AI時代に“評価される”コンテンツの作り方を習得！【10/21(火)共催セミナー開催】-Freeasy
年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、Freeasyオンラインセミナー『【Freeasy×COUNTER共催オンラインセミナー】生成AI時代に評価されるコンテンツの作り方～一次情報の重要性やFreeasyの活用事例を解説～』を、2025年10月21日(火)13時から開催いたします。
セミナー詳細・お申し込みはこちらから :
https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-10-01/w4fn1
セミナー概要
今、注目を集めている「一次情報を活かしたコンテンツ」や「企画の尖ったコンテンツ」。SEO対策として、どんな記事づくりを強化すべきか悩んでいませんか？
本ウェビナーでは、生成AI時代に評価されるコンテンツのポイントや一次情報の重要性、さらにFreeasyの事例まで、わかりやすくご紹介します。
＜このような方におすすめ＞
- 企業のマーケティング担当者様
- SEOを強化したい方
＜プログラム＞
- 生成AI時代に評価されるコンテンツ、一次情報の重要性（担当: COUNTER 宮田 氏)
- Freeasyの製品紹介や活用事例（担当: アイブリッジ 榎本）
開催概要
セミナー名：【Freeasy×COUNTER共催オンラインセミナー】
生成AI時代に評価されるコンテンツの作り方～一次情報の重要性やFreeasyの活用事例を解説～
共催企業：COUNTER株式会社
講師：COUNTER株式会社 代表取締役 宮田 和也 氏、アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネジャー 榎本 涼
配信日時：2025年10月21日（火）13:00～14:00
配信方法：Zoom（オンラインセミナー）
参加費：無料
運営会社「アイブリッジ」について
社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）
所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル
東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階
代表者：代表取締役 荒川和也
設立年月日：1999年8月
主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業
