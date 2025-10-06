【無料オンラインセミナー】月20万円以上の売上アップも可能！予約増加を実現する【ロカオプグルメ】　10/15（水）開催

株式会社ロカオプ

株式会社ロカオプ（本社：東京都新宿区新宿 代表取締役：縣将貴、以下：ロカオプ）は、10月15日（水）14：00より無料のオンラインセミナー『月20万円以上の売上アップも可能！予約増加を実現する【ロカオプグルメ】』を開催いたします。

「席は空いているのに予約が入らない」「グルメサイトの掲載料ばかりかさんで成果が見えない」そんな悩みを抱える飲食店オーナー・担当者は少なくありません。いま、予約や集客の起点はグルメサイトだけでなく、Googleマップや検索結果、そしてクチコミといった「日常の検索行動」へとシフトしています。にもかかわらず、「Googleビジネスプロフィールは登録したまま放置」「クチコミは自然に集まるのを待っている」状態の店舗も多く、集客・売上につながる導線設計ができていないのが現状です。

本セミナーでは、Googleマップでの上位表示やクチコミ活用、予約導線の整備、そして売上に直結する平均単価・客数設計まで、「月20万円以上の売上アップ」につなげるロカオプグルメの具体的な活用法を実例とともに解説します。

集客や売上に悩む日々を抜け出したい方へ、ヒントと実践法をお届けします。ぜひお気軽にご参加ください。

＜開催概要＞

無料オンラインセミナーのお申込みはこちら :https://lp.k3r.jp/locaop/seminar_251015/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251015_seminar

講演内容

思うように売上が伸びない――そんな飲食店のオーナー・広報担当者向けに、本セミナーでは【ロカオプグルメ】を活用した予約増加の具体策をお届けします。

実際に京都の飲食店様では、ロカオプグルメ導入によりGoogleマップでの上位表示を実現し、インバウンド集客を強化。売上5倍、店舗数2店舗から9店舗への拡大という成果を上げています。

1日1組以上の予約増加を目指す仕組みや、平均単価2,500円以上・1組あたり5,000円以上の売上を最大化する戦略を、実例を交えて解説。「見てもらう → 予約される → 売上アップ」までの導線設計を学び、月20万円以上の売上増加を狙う実践的ノウハウを習得できます。

このセミナーで学べること- 予約増加につながる仕組みづくり1日1組以上の予約増加を目指す、効率的な集客・予約導線の設計方法。- 売上アップを実現する具体的戦略平均単価2,500円以上・1組あたり5,000円以上の売上を最大化する運用ノウハウとシミュレーション。- 成功事例から学ぶ実践ノウハウ実際のの導入事例をもとに、Googleマップ上位表示やインバウンド集客の効果的な活用法。こんな方におすすめ- 予約は受け付けているが、売上や集客に伸び悩んでいる飲食店オーナー・担当者- Googleマップやクチコミを活用して予約や来店を増やしたい方- 実例を参考に、効率的に売上アップ・予約増加の施策を学びたい方登壇者＜株式会社ロカオプ＞ 代表取締役 縣 将貴

長崎県大村市出身。人と人とのコミュニケーションが重要と考え、営業の強さでは日本有数のIT関連企業に入り、ビジネスパーソンとしての土台を築く。2011年に、マーケティング支援と広告ソリューション提供を手掛ける株式会社ロカオプを設立。テクノロジーの力を活用し、地域に密着した店舗・企業が持つ魅力や価値をより高めることができる環境を目指して、日々サービス提供に取り組む。

サービス紹介

「ロカオプ(https://locaop.jp/)」について

株式会社ロカオプが提供するサービス「ロカオプ」は、Googleマップ（MEO）対策を中心に、集客から来店・リピートまで店舗運営に関するさまざまな課題を解決するツールです。

Googleマップ対策、24時間予約可能なWeb予約、顧客ニーズを明確化するためのアンケート、クチコミ促進、簡単なWebサイト制作ツールなど、店舗運営に必要な機能を統合したプラットフォームです。

ロカオプサービスサイト：https://locaop.jp/(https://locaop.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251015_seminar)

「ロカオプグルメ(https://locaop.jp/gourmet/)」について

ロカオプグルメは、お客様認知から来店・リピートまでのすべての工程で売上に繋がる 施策を簡単に打つことができます。 飲食店様特有のお悩みである、「インバウンド対策「グルメサイト一元管理」にも対応！ これひとつで飲食店様の抱える様々な集客課題を解決することができます。

ロカオプグルメ：https://locaop.jp/gourmet/(https://locaop.jp/gourmet/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251015_seminar)

会社概要

ロカオプ資料請求はこちら :https://locaop.jp/download/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251015_seminar

会社名：株式会社ロカオプ

所在地：東京都新宿区新宿六丁目28番8号 ラ・ベルティ新宿5階

代表者：代表取締役 縣 将貴

URL：https://locaop.co.jp/

資本金：439,977,856円（資本準備金を含む）

事業内容：

- 自社プロダクトのSaaS『ロカオプ』展開（ローカルマーケティングDXプラットフォーム）- ウェブマーケティング全般（ローカルエリアマーケティング事業、リスティング広告、SNS広告を中心としたウェブ広告、売上UPにつながるサイト制作、SEO対策支援、MEO対策支援）- 店舗向けマーケティングツールの開発・販売・サポート- 伴走型コンサルティング（コンサル伴走型内製化支援事業）