マミヤ・オーピーの新型券売機が飲食店向け店舗管理システム「ぴかいちナビ」との連携をスタート！！

マミヤ・オーピー株式会社

マミヤ・オーピー株式会社（東証スタンダード市場：コード7991／東京本社：東京都新宿区／代表取締役社長 関口正夫）が展開する券売機「Operal VMT-620シリーズ」は、株式会社 K＆Cファクトリー（本社：東京都港区／代表取締役 明田 典久）が展開する飲食店向け店舗管理システム「ぴかいちナビ」との連携を開始しました。

Operal VMT-620シリーズについて

VMT-620シリーズの特徴

卓上型でありながら、大型ディスプレイ(21.5インチ)を搭載し、高額紙幣＆キャッシュレス決済にも対応しており、店舗の使いやすさに特化した最新の小型タッチパネル式券売機です。

店舗様のご要望に応じたご提案ができる新発売の券売機となっております。

また、自社開発のインターネットサービスの

『Operal Vision』もご用意しております。

シンプルな『売上集計プラン』とリモートでの『メニュー配信プラン』お得な『フルプラン』をご用意しております。

飲食店向け店舗管理システム「ぴかいちナビ」とは

株式会社 K＆Cファクトリーが提供する「ぴかいちナビ」は、数店舗から、500店舗を超える企業様まで、お客様のステージ毎に必要な機能をASPで提供しているサービスで、豊富な導入実績があります。サービス内容は、飲食店の経営に必要な機能「営業管理」「勤怠管理」「商品管理」「発注管理」「ヘルプデスク」「本部システム」から成っており、各機能を連携し、必要なデータをタイムリーに確認する事で店舗データの状況把握、経営データ戦略に役立つサービスです。今回、「VMT-620シリーズ」と「ぴかいちナビ」の連携により、より正確でタイムリーな収益分析が可能になります。

運営会社／販売会社

【運営会社】

会社名 マミヤ・オーピー株式会社

設立 1948年2月23日

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1住友不動産新宿セントラルパークタワー25階

代表者 代表取締役社長 関口 正夫



【販売会社】

会社名 エフ・エス株式会社

設立 1992年4月10日

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1住友不動産新宿セントラルパークタワー25階

代表者 代表取締役社長 関口 正夫