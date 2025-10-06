Monks、日本における「Amplitude」の Global Solutions Partner に認定

MightyHive株式会社

S4 Capital が運営するデジタルかつデータドリブンなグローバル統一サービスブランドである Monks は、Amplitude, Inc.（本社所在地：米サンフランシスコ、CEO：スペンサー スケーツ 以下、Amplitude）の企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するユーザー行動分析ツール「Amplitude」の日本での Global Solutions Partner に認定されました。

Monks は S4 Capital の運営ブランドであり、デジタル ファースト、データドリブン、広告、マーケティング、テクノロジー サービスの大手企業です。私たちは「Amplitude」のグローバル・ソリューション・パートナーとして、分析、実験、パーソナライズ、AIの専門知識を結集し、「Amplitude」のデジタルエクスペリエンスプラットフォームと連携させることで、企業が持つデータの潜在能力を最大限引き出す支援をしていきます。

「Amplitude」の特徴

1. 独自の方法でデータ管理

購入・取引データやユーザーの行動データを自社のデータウェアハウスに統合、またはそのデータウェアハウスにクエリを実行することで、自社ビジネスに最適な仕組みを使いながら、データ探索のコストを抑えることが可能です。

2. ガバナンスとプライバシー機能

エンジニアリングチームがコードを書いたり、一時的な管理シートなどを作成せずに、イベントデータを共同で計画・管理・監視するプラットフォームを提供しています。

3. すぐにデータ活用が可能

顧客データの統合、ターゲットリスト、予測モデルなどを自動的にデータウェアハウスや他のシステムに送信できるため、余計な手間がかかりません。分析担当者に頼らずに、迅速にデータの活用が可能です。

4. 組織全体で実験を実施・共有・管理

各チームが自分たちでテストと学習を進められるよう、分析や実験をコラボレーション機能で簡単に共有・意見交換ができるため、データチームの負担を軽減し、効果的な実験を行うことが可能です。

5. ユーザー単位の分析とデータの見える化

ID統合により、顧客のあらゆるタッチポイントを自動でつなぎ合わせることで重複データを自動的に整理し、顧客の全体像や行動データを可視化します。これにより、プロダクト分析、マーケティング分析、クロスデバイス分析を実現します。

6. ビジュアルに優れた分析・可視化ダッシュボード

Amplitudeは多種多様なユーザー行動を可視化したレポートが標準装備されています。

例えば、時系列を軸にしたイベント推移（イベントセグメンテーション）、ユーザーが特定の目標を達成するまでのプロセス（ファネルレポート）、特定の行動ステップの途中の経路（ジャーニーレポート）、ユーザーの継続率（リテンション）や、特定ファネルのユーザー行動を更に深ぼったり、フィルター機能でユーザー行動を細かくセグメントすることも可能です。

私たちは、企業が抱える課題の一つとして「あらゆる手段を使ってデータを収集しているにもかかわらず、そのデータを十分に活用しきれていない」現状を認識しています。顧客をより理解し製品やビジネスの成長に活かしていくためには、明確な目標と計画をたて、適切なステップを組み合わせることで実現できると考えています。今後、より多くの日本企業向けにAmplitude を活用したデータ戦略の支援を展開してまいります。

Amplitude Analytics 代表執行役社長の仁枝かおりは次のように述べています。「Monks様がAmplitudeのGlobal Solutions Partnerに認定されたことを心より歓迎いたします。Monks様のデータ活用における高度な知見と実績及び、Amplitudeのデジタル分析プラットフォームを組み合わせることで、データに基づいた顧客起点の革新的分析、示唆から迅速なアクションによりお客様のデジタルプロダクトのUI/UX改善及びビジネスの成長を強力にご支援出来ると確信しております。」

Monksについて

Monks は、S4 Capitalのデジタルかつデータドリブンなグローバル統一サービスブランドです。 Monks は自社が持つ最先端のイノベーションと専門知識を活かし、広範囲かつ世界標準のマーケティングとテクノロジー サービスを組み合わせて、企業のビジネスの可能性を加速し、ブランドとビジネスの世界標準化を再定義します。業界でトップレベルな人材が管理する AI を活用した自由度の高いコンテンツ制作、拡張性の高いユーザーエクスペリエンス、エンタープライズ グレードのテクノロジーとデータ サイエンスが提供し、システムとそれに伴うワークフロー/オペレーションの統合させることによって、世界の多くの企業の成長を支援します。

Monks は、The Forrester Wave(TM): Global Marketing Services の候補者に選ばれました。 Adweek の急成長リスト (2019 ～ 23 年) に常に存在し続けており、カンヌ ライオンズのクリエイティブ企業トップ 10 (2022 ～ 23 年) にランクインしており、AdExchanger のプログラマティック パワー プレーヤー リストに毎年ランクインしている唯一のパートナーです (2020 年) -24)。 Adweek の最初の AI Agency of the Year (2023) に選ばれたことに加え、Monks は Business Intelligence の 2024 Excellence in Artificial Intelligence Awards プログラムで、個人部門、AI 戦略計画部門の組織部門受賞者、AI 製品部門の 3 部門で表彰されました。そのサービスMonks.Flow。モンクスはまた、ウェビー プロダクション カンパニー オブ ザ イヤー (2021～ 24 年) のタイトルも獲得し、記録的な数の FWA を獲得し、ニューズウィーク誌の 2023 年世界で最も愛される職場トップ 100 に選ばれました。 Monksについて詳しくは、次の URL をご覧ください。monks.com(https://www.monks.com/)

S４Capitalについて

S4Capitalは、2018 年 5 月にマーティン ソレル卿によって設立された、テクノロジー主導の新時代/新時代のデジタル広告、マーケティング、テクノロジー サービス会社です。

当社の戦略は、グローバル、多国籍、地域、地元のクライアント、およびミレニアル世代主導のインフルエンサー ブランド向けの純粋なデジタル広告およびマーケティング サービス ビジネスを構築することです。これは、マーケティング サービスとテクノロジー サービスという 2 つの同期した実践で主要企業を統合し、統一構造を備えた常時稼働の消費者主導の環境での「より速く、より良く、より安く、より多く」の実行に重点を置くことによって達成されます。

当社は現在、33 か国に約 7,300 人の従業員を擁し、純収益の約 80% がアメリカ大陸全体、15% がヨーロッパ、中東、アフリカ、そして 5% がアジア太平洋地域で占められています。長期的な目標は、地理的に 60%:20%:20% に分割することです。当グループの昨年通期決算では、コンテンツが純収益の約60%、データ&デジタルメディアが24%、テクノロジーサービスが16%を占めていました。実践の長期目標は、50%:25%:25% の比率に分割することです。

サー・マーティンは WPP の CEO を 33 年間務め、1985 年に会社を 100 万ポンドの「シェル」会社から世界最大の広告およびマーケティング サービス会社に育て上げ、退職日の時価総額は 160 億ポンドを超えました。それ以前は、Sir Martin が Saatchi & Saatchi Company Plc のグループ財務ディレクターを 9 年間務めていました。

Amplitude.Incについて

Amplitudeは、デジタル分析プラットフォームです。NTTドコモ、Atlassian、NBCUniversal、Under Armour、Squareなど4,300社以上のお客様に導入いただいています。Amplitudeは、信頼性の高いデータからユーザー行動における明解なインサイトを抽出することで、企業のより迅速で的確な意思決定を支援します。Amplitudeを用いて、自社製品が顧客にどのように利用されているか把握することで、お客様は自社の成長を促進できます。製品、データ、マーケティングなど多くのデジタル領域を支援する最高水準のアナリティクスソリューションのAmplitudeは、G2's Summer 2025 Reportにおける複数のカテゴリーで第1位に選ばれています。また、Amplitudeは本日発表のForrester社のレポートにて、LeaderとCustomer Favoriteの両方にも選ばれています。詳しくは日本語ウェブサイト https://amplitude.jp/ をご覧ください。

