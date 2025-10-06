Mysuranceが日本国内最大級のデジタルイノベーションの総合展『CEATEC 2025』に出展します

Mysurance株式会社

損害保険ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川 耕治）の子会社で少額短期保険業を営むMysurance（マイシュアランス）株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 廣臣、以下「Mysurance」）は、2025年10月14日（火）から10月17日（金）までの4日間、幕張メッセで開催されるCEATEC 2025に出展することをお知らせします。

■出展内容

Mysuranceは「保険に新しい価値を。お客さまに新しい体験を。そして、世の中をもっとスマートに。」をミッションに掲げ、デジタルの力で保険をもっとわかりやすくシンプルに、簡単なものにすることを目指して商品開発を行っております。CEATEC 2025では、「最短3分で完結する保険加入の手続き」「毎月保険料が変動する仕組み」「簡易組込み型保険」 等をテーマに、国内Insurtechにおける最先端の取組みをご紹介します。

■CEATEC 2025について

CEATECは、毎年10月に行われるデジタルイノベーションの総合展で、『経済発展と社会課題の解決を両立する「Society 5.0」の実現を目指し、あらゆる産業・業種の人と技術・情報が集い、「共創」によって未来を描く』を開催趣旨としています。開催テーマ「Innovation for All」を掲げており、特別企画やコンファレンス・イベントなどが実施されます。

■会期

2025年10月14日（火）～17日（金） 10:00～17:00

■会場

幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） ホール6

出展エリア：ネクストジェネレーションパーク

ブース番号：6H021

■CEATEC 2025公式ＨＰ

URL：https://www.ceatec.com/ja/

【お問い合わせ】

Mysuranceマーケティング部 広報G sys_marketing@mysurance.co.jp