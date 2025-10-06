物流課題解決セミナーとテナント交流会を同日開催

株式会社東京流通センター

株式会社東京流通センター（本社：東京都大田区、代表取締役社長：有森 鉄治、以下「TRC」）は、2025年9月22日（月）、TRC物流ビルB棟内にあるレストラン「アーコレード」にて、テナント企業を対象とした「物流課題解決セミナー」および「TRCテナント交流会」を併催し、合計20社、約40名が参加しました。

第一部の「物流課題解決セミナー」は、TRCが2020年より運営する物流テックショールーム「TRC LODGE」に出展する企業のソリューションを紹介するイベントで、今回が9回目の開催となりました。今回は「自動運転」をテーマに、2025年5月に発足した平和島自動運転協議会より、平和島自動運転協議会の発足背景や今後の活動方針等が紹介され、株式会社T2（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：熊部雅友）より、自動運転トラックに関する最新の取り組みや今後の展望について講演が行われました。

※TRC LODGE HP：リンク(https://www.trc-inc.co.jp/lodge/)

※平和島自動運転協議会発足プレスリリース（2025年4月25日付）：リンク(https://www.trc-inc.co.jp/wp-content/uploads/2025/04/250425_trc-heiwajimajidousyakyougikai.pdf)

※平和島自動運転協議会第二次参画企業決定プレスリリース（2025年７月29日付）：リンク(https://www.trc-inc.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/250729_trc-unntennkyougikai2jisannkaku-1.pdf)

続く第二部の「TRCテナント交流会」は、TRC物流施設およびオフィスビルに入居する企業間の交流促進やビジネスマッチング等を目的としたイベントで、今年3月に続く開催となりました。過去の交流会では複数のビジネスマッチングが実現しており、今回も参加テナント企業間で活発な交流が行われました。

TRCは1967年の設立以来、テナント企業の事業成長を支える施設運営に努めてまいりましたが、2025年8月には新たに「CLOサポートユニット※」を立ち上げ、より実践的かつきめ細やかな支援体制を強化しています。

今後も、半世紀以上にわたる物流施設等の運営で培ってきた知見を活かし、「物流課題解決セミナー」や「TRCテナント交流会」の継続的な開催を含めた実践的なサポートを通じて、テナント企業の事業成長と課題解決を力強く支援してまいります。

※「CLOサポートユニット」は、2026年4月より一定規模以上の企業に選任が義務付けられる物流統括管理者（CLO：Chief Logistics Officer）を中心に、テナント等の物流効率化施策を企業間連携の推進や物流ソリューション提案等を通じて支援することを目的にTRC内で発足しました。（「CLOサポートユニット」発足プレスリリース（2025年8月1日付）：リンク(https://www.trc-inc.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/250801%E2%82%8Btrc-CLOsupport.pdf)）

■当日の様子

物流課題解決セミナー

TRCテナント交流会

【会社概要】

■株式会社東京流通センター

本社所在地：東京都大田区平和島六丁目1番1号

代表者：代表取締役社長 有森 鉄治

設立日：1967年11月13日

事業内容：

1.物流ビル・オフィスビルの賃貸および運営管理

2.展示場、会議室等施設の賃貸および運営管理

3.駐車施設の運営管理

4.他社所有施設の運営管理

企業HP : https://www.trc-inc.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 株式会社東京流通センター 営業部 TEL:03-3767-2121