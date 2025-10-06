viviONと「みんなの銀行」との協業によるパートナー支店を開設。グループサービスにおける決済が、より便利でお得に！

株式会社viviON

株式会社viviON(本社:東京都千代田区、代表取締役:明石耕作、以下、viviON)は、株式会社みんなの銀行(本社:福岡県福岡市、取締役頭取:永吉健一、以下、みんなの銀行)との協業により、10月6日(月)に、viviONグループが運営するサービスをご利用のお客様に向けて「みんなの銀行 viviON支店」を開設しました。

本取り組みは、株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長執行役員:遠藤結蔵)とみんなの銀行との取り組みの一環として実施するものです。viviONグループが先駆けとなって、自社サービスとの連携を通じ、ゲオグループ全体でのシナジー創出を目指して、さらなる価値提供につなげてまいります。

そして、この取り組みを通じて、すべてのお客様が“好き”を大切にし、安心してコンテンツを楽しめる社会を実現していきます。

なお、本サービス開始を記念し、お得なキャンペーンを実施いたします。

■viviONグループのサービスで使える「便利でお得」な新しい決済手段

この度、「みんなの銀行 viviON支店」の開設にあわせて、口座直結型の即時決済サービス「みんなの銀行決済」の提供を開始しました。

サービス提供開始と同時に、viviONグループが運営する『DLsite』にてご利用いただけます。

あわせて、ポイント還元や限定クーポンなど“お得に楽しめる”特典もご用意しています。

みんなの銀行は、スマホ完結型のデジタルバンク(スマホ銀行)です。支払いから振り込み、入出金、貯蓄までをすべてアプリで管理でき、最短5分で口座開設が可能です。

これにより、ユーザーやクリエイターの皆様がより手軽に安心して“好き”を楽しめる体験を実現します。

今後は対象サービスを順次拡大し、viviONグループ全体で便利にご利用いただける環境を整えてまいります。

※ 画面は開発途中のものであり一部イメージを含み、また、一部省略しています。＜みんなの銀行決済とは？＞

・すぐに使える便利な決済：

みんなの銀行の口座から直接、即時決済が可能です。

コンテンツを「欲しい」と思ったその瞬間に購入できる、ストレスフリーな体験を提供します。



・揺るぎない安心の銀行サービス：

高いセキュリティと信頼性を備えた銀行サービスとして、安心してご利用いただけます。



・お客様に寄り添う限定特典：

viviONグループが運営するサービスで「みんなの銀行決済」をご利用いただいたお客様を対象に、常設特典として、2%のポイント還元をします。

その他、viviONグループが運営するサービスでご利用いただける限定クーポン配布など、お客様に「使ってよかった」と感じていただける価値を創造します。

＜新規口座開設で500円(現金)プレゼント＞

「みんなの銀行 viviON支店」の新規口座開設時に、初回特典コードをご入力いただくと、現金500円をプレゼント！ 自動的に口座に振り込まれます。

※みんなの銀行主催の特典です。

※口座開設手続きおよびサービスのご利用に関する注意事項等は、＜みんなの銀行 viviON支店特設ページ(https://www.minna-no-ginko.com/branches/baas-vivion/)＞をご確認ください。

■「みんなの銀行決済」スタートキャンペーン

この度、viviONグループが運営するDLsiteでのサービス開始を記念し、お得なキャンペーンを実施いたします。

特典1：口座連携で90%OFFクーポンをプレゼント！

DLsiteにてviviONアカウントと「みんなの銀行口座」を初めて連携された方に、DLsiteでのお買い物にご利用いただける90％OFFクーポン(上限1,000円)をプレゼント！



特典2：みんなの銀行決済のご利用で、90％OFFクーポンをさらにプレゼント！

DLsiteでみんなの銀行決済を初めてご利用いただいた方に、DLsiteでのお買い物にご利用いただける90%OFFクーポン(上限1,000円)をさらにプレゼント！



特典3：期間中、viviONポイントが何回でも5％還元！

キャンペーン期間中にDLsiteで「みんなの銀行決済」をご利用いただくと、通常2%還元のところ期間限定でさらに3%上乗せ、合計で5％のviviONポイントを還元いたします。

※DLsiteでクーポンをご利用された決済もポイント還元の対象となります。

＜実施期間＞

特典1、2 ：2025年10月6日(月)～2026年1月30日(金)23:59まで

特典3 ：2025年10月6日(月)～2026年3月31日(火)23:59まで

※特典1、2は早期終了の可能性がございます。



※キャンペーン内容の詳細は、＜viviON公式 みんなの銀行決済特設ページ(https://pay.vivion.jp/minna-no-ginko)＞をご確認ください。

■「みんなの銀行 viviON支店」開設の背景

オンライン決済市場は急速に拡大しており、2024年における日本のキャッシュレス決済比率は42.8％に達し、今後もさらなる成長が見込まれています。(※1)

こうした市場の拡大に伴い、ユーザーの決済ニーズも多様化し、より便利で安心できる決済体験が求められるようになっています。

viviONグループが運営するサービスにおいても、より手軽で安心できる決済体験を望むニーズが高まっていました。

viviONは、「ユーザーとクリエイターが楽しみながら、幸せに生きていける社会にする」というパーパスのもと、日本の二次元コンテンツを愛するすべての人々が、いつでも、どこでも安心して“好き”を楽しめる体験を届けたいと強く願ってまいりました。

このような背景から、みんなの銀行が掲げるサービスコンセプトのひとつとして「みんなの『暮らし』に溶け込む」という想いと、ゲオグループの「豊かで楽しい日常の暮らしを提供する」という理念、そしてviviONのパーパスが重なり、今回の取り組みが実現しました。

それぞれの強みを掛け合わせることで、お客様のニーズに応え、安心して“好き”を楽しめる環境を広げてまいります。

そして、この取り組みを通じて、ユーザーやクリエイターの皆様がより豊かに楽しめる未来を目指します。

※1

出典：経済産業省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250331005/20250331005.html

■株式会社みんなの銀行

所在地：福岡県福岡市中央区西中洲6番27号

代表者：取締役頭取 永吉 健一

設立日：2019年8月15日

事業内容：銀行業

URL：https://www.minna-no-ginko.com/



■株式会社ゲオホールディングス

所在地：愛知県名古屋市中区富士見町8番8号

代表者：代表取締役社長執行役員 遠藤 結蔵

設立日：1989年1月10日

事業内容：グループ会社の経営企画・管理ならびに管理業務受託

URL：https://www.geonet.co.jp/



■株式会社viviON

所在地：東京都千代田区神田練塀町300番地

代表者：代表取締役 明石 耕作

設立日：2021年10月1日

事業内容：インターネット関連事業、コンテンツ制作事業

URL：https://vivion.jp/