女性のAI・IT人材育成とAIプロダクト開発を展開するMs.Engineer株式会社に出資

三菱UFJキャピタル株式会社

三菱UFJキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 小島 拓朗）は、当社が運営するファンド（三菱UFJキャピタル10号投資事業有限責任組合）より、女性のAI・IT人材育成とAIプロダクト開発を展開するMs.Engineer株式会社（以下、「Ms.engineer 社」）に対し、出資したことをお知らせいたします。

Ms.engineer 社について

Ms.Engineer社は、未経験者が平均8ヶ月で高度なAI・IT技術を習得できる女性のためのオンラインブートキャンプを運営しています。賃金向上につながる女性IT人材のスキルフレームワークを「AIスキル」「ソフトウェア開発スキル」「ビジネススキル」と定義し、アクティブラーニングとAIを融合させた独自のプログラムを提供しています。

本プログラムは経済産業省および厚生労働省の認可を受け、受講生は最大80%の受講費用補助を受けることが可能です。修了者はITスキル標準（ITSS）レベル4相当の高度IT人材として認定され、卒業生の平均年収は、日本女性平均を上回る484万円を記録しています。

また受講者の約7割が地方在住の女性であり、高度なITスキルの獲得を通じてリモートワークなどの柔軟な働き方と賃金向上の実現も支援しています。

出資背景

Ms.Engineer社が運営する女性向けのAI・IT技術習得プログラムは、女性のキャリアアップやキャリアチェンジを支援し、賃金水準の向上を促進すると考えております。これにより、日本が直面する労働力不足の解消に貢献し、持続的な経済成長にもつながると期待し、出資いたしました。

MUFGのリソースを最大限に活用し、さらなる成長に向けてサポートしてまいります。

【Ms.Engineer株式会社概要】

会社名：Ms.Engineer株式会社

所在地：東京都千代田区九段南1‐5‐5 九段サウスサイドスクエア4階

代表者：やまざきひとみ

設 立：2021年11月1日

事業内容 ：女性向けAI・IT人材育成オンラインブートキャンプの運営

AIエージェントプロダクトの開発・提供

U R L ： https://ms-engineer.jp/

【三菱UFJキャピタル株式会社について】

三菱UFJキャピタルは、1974年に設立以来、三菱UFJフィナンシャル・グループのベンチャーキャピタルとして業界をリードするノウハウを提供し、幅広い業種に対する投資を行っています。IPOを実現されたお客さまは、幅広い業種にわたり約930社と、業界トップクラスの実績を有しています。

◆会社概要

会社名：三菱UFJキャピタル株式会社

所在地：東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル7F

代表者：代表取締役社長 小島 拓朗

設 立：1974年8月1日

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

U R L ：https://www.mucap.co.jp/

◆三菱UFJキャピタル10号投資事業有限責任組合について

無限責任組合員：三菱UFJキャピタル株式会社

出資者：株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJキャピタル株式会社

設 立：2025年4月1日

ファンド総額：300億円