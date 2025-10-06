『ユニバーサル・クールジャパン ２０２５』ＴＶアニメ「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」 の声優がパークに初登場アーニャ役：種崎敦美氏、ヨル役：早見沙織氏が“超リアル”なスパイワールドのド真ん中で大はしゃぎ！

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10 周年を記念した今年、約1年を通して『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催中です。本日10月5日（日）、TVアニメ「SPY×FAMILY」の声優でアーニャ役の種崎敦美氏と、ヨル役の早見沙織氏が、『SPY×FAMILY XRライド ～オペレーション・ハイパードライブ～』をはじめとする“超リアル”なスパイワールドを大満喫されました。

まず初めに種崎氏、早見氏はフォージャー家とともに挑む新たなミッションで、体験者アンケートで満足度100%を記録した※1『SPY×FAMILY XRライド ～オペレーション・ハイパードライブ～』を体験されました。WISEの新人エージェントになった二人は、イーデン校に侵入し、保管されている極秘資料を“ちち”とともに捜索。フランキーが作った「USJ号」に、専用のVRゴーグルを装着して乗り込み、フォージャー家と一緒にスパイワールドへ出発。フォージャー家と力を合わせて、見事極秘資料を守り抜きました。

目の前で敵スパイを華麗に蹴散らす「ロイド」、「ヨル」のド迫力のアクションや、アクシデントを事前に察知する「アーニャ」、「ボンド」の能力を全身で体感された種崎氏は「100てんまんてんです！目の前にアーニャ、ちち、ははと、もうとにかく忙しかったです！これは…ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか体験できないことだなと思いましたね。温かくて最高でした！」と、早見氏は「臨場感がすごかった！途中、ヨルさんが（目の前に）ジャンプしてくるシーンでは、触れちゃうくらい近かった！最後には、ミッションだけじゃなくて、フォージャー家としての温かい部分があって、こんなに近くで見させてもらっていいんですか？と思うくらいのシーンもありました。素敵でした！」と興奮気味に語りました。

※1 体験者アンケートとは、USJが2025年7月11日～2025年7月27日までの期間、「SPY×FAMILY XRライド」体験者のうち237名を対象としてUSJ内で行った、「SPY×FAMILY XRライド」の満足度を調査するアンケートとなります

次に、種崎氏、早見氏は『SPY×FAMILY ストーリー・ライド ～わくわく！課外授業でトロッコ体験～』でアーニャの通うイーデン校のなかまたちと大はしゃぎ！アーニャ、ベッキー、ダミアンたちと一緒に、課外授業の一環としてトロッコに乗り、アップダウンの激しい道を駆け抜け、真っ暗な洞窟に突入するなど、最高のトロッコ体験を味わいました。種崎氏、早見氏は「こちらのアトラクションも最高でした！（種崎氏）」「すごかった！ちょっと待ってくださいね…いや、すご過ぎました！（早見氏）」「こんな早見沙織は見たことない！が見られました！最高です！（笑）

（種崎氏）」「色んなすごいが一斉に現れていて、まずイーデン校の生徒たちの声を聴いていたんですが、はじめてダミアン様に共感してる！と思いました。私みたいにダミアン様に共感しながら叫ぶ人が絶対にいると思います！（早見氏）」 「確かに、次男ずっとビビッてましたね！（笑）（種崎氏）」「もう1回乗りたいくらい最高でした！またみんなと一緒に叫びたい！（早見氏）」と感想を述べられました。

その後お二人は、パークを巡り『＼みんなも ちち・ははと挑戦だ！／ SPY×FAMILY わくわく！ USJ パークラリー』を楽しまれました。とある遊園地で休日を過ごすフォージャー家とともにクイズに挑戦し、見事「星（ステラ）」をデザインしたオリジナル限定ステッカーをゲットした種崎氏、早見氏は「クリアできてうれしい！やっぱり、ステラは何個もらっても嬉しいですね！（種崎氏）」「パーク内をクイズ解きながら回れて、フォージャー家の声も聴けるのがいいですね！（早見氏）」「見ている景色と会話内容が マッチしているのが楽しかった！（種崎氏）」

「本当にその場に遊びに来ているフォージャー家の声を聴かせてもらっているような感じが良かったです！（早見氏）」「ほっこりしました！（種崎氏）」と話されました。

最後は、『パークサイド・グリル』にて、アーニャが大好物のピーナッツ（パイ）が添えられた、“ちち”のハンバーグを味わえる『SPY×FAMILY パークサイド・グリル・スペシャルセット ～ロイドのハンバーグ～』を堪能されました。薔薇の花が散る美しい前菜とともに、フォージャー家自慢の絶品を“おでけけ” 気分で召し上がられました。

そして、種崎氏はアーニャの“わくわくっ！”の 瞬間を、フルーツとゼリーのきらめきで表現した 『アーニャのわくわくピーチソーダ』を、早見氏は アーニャの相棒ボンドをイメージした『ボンドのもふもふティーラテ』を楽しまれました。

種崎氏は「すごく美味しかったです。ハンバーグの肉をしっかり感じました！これは、アーニャも“ハンバーグ！”って、なるなと思いました。アニメとかマンガで見ていたものが、（現実に味わえて）夢叶ってる！という感じでした。」、早見氏は「冷菜を食べているときに妄想をしていたんですけど、もしも、ヨルさんがこれを手掛けていたのであれば、どれだけの苦労があったのだろうか…、と考えていました（笑）。料理の味も美味しいし、ドリンクもすごく美味しかったです！食べ物からもSPY×FAMILYを感じられました。」と感想を話されました。

1日を通して、“超リアル”なスパイワールドのド真ん中で大はしゃぎされた早見氏と種崎氏は、「めちゃくちゃ楽しかったし、アニメとは違う形で、今までで一番（SPY×FAMILYを）身近に感じました！（早見氏）」、「わかる！一緒にいる感じがしました。フォージャー家も、イーデン校のみんなも、すごく近いなと思いました！（種崎氏）」「一緒にご飯食べて、一緒にパーク内を回っている感じでした。（早見氏）」「SPY×FAMILYの世界がユニバーサル・スタジオ・ジャパンにありました！（お二人）」と語られました。

◆ 本日、種崎氏、早見氏が、この日だけの「スペシャルトークイベント」に登壇！

本日18時30分ごろ、パーク内『ピーコック・シアター』にて、「SPY×FAMILY」ファンのゲストを招待して、1日限りの「スペシャルトークイベント」を開催、その 様子をユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式Instagramでライブ配信しました。

ステージに登場した種崎氏、早見氏は、この日体験した『SPY×FAMILY XRライド ～オペレーション・ハイパードライブ～』に、「疾走感がすごい！フォージャー家がすごく近かった！（種崎氏）」、「ヨルさんが車から飛び乗ってくるのが、思わず身をのけぞるくらい臨場感がありました！（早見氏）」と大興奮の様子でお話されました。

イベント中盤には、『SPY×FAMILY XRライド』のVR映像に合わせ、アーニャ、ヨルのセリフを生アフレコしました。お二人の熱がこもったボイスメッセージにゲストからは大きな拍手が巻き起こり、ライブ配信 視聴者から、驚きと興奮の反応がよせられました。

また、コラボメニューやオリジナルグッズについて「これまで、全部ステラだったので、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにトニトなんてないんだと思っていたら、チュリトスにありました！（笑）（早見氏）」、「（ボンドのグッズを手にして）このボンドがすごく可愛いんです！動くんです！（笑）ボンドのボフッ！って声が聞こえてきそうなくらい。カチューシャも、アーニャが手をちょこんと手をのっけていて可愛い！（種崎氏）」と語りました。

最後に、ゲストに向けたメッセージとして、種崎さんは「念願叶って、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来られて、そこにSPY×FAMILYの世界があって、本当に幸せでした。SPY×FAMILYのみんなに何度でも会いに行ってくれたら嬉しい。」、早見さんは「初めてのユニバーサル・スタジオ・ジャパン体験で、今までの人生、ここまで体験することが無かったのも、今日この日のために素晴らしいものをとってあったんだというようなワクワクと大興奮、迫力とドキドキが詰まった1日になりました。是非遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。」と述べられました。

【参考資料】アトラクションについてはこちらをご確認ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000723.000005761.html

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと日本が誇るエンターテイメント・ブランドについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本が生み出した世界的に高い評価を得ているマンガ、アニメ、 ゲーム、音楽やファッションなどの優れた日本エンターテイメント・ブランドの魅力を、パークでしか味わうことができない“リアル体験”に昇華させ、その価値を国内外に発信し続けています。

パークでは“NO LIMIT!”のスローガンのもと、パークが誇る新進気鋭で限界を超えるようなクリエイティビティとテクノロジーにより、原作の世界を圧倒的なスケールで現実世界に届け続けています。20年以上にわたり築き上げてきた、その独創的な体験は多くのゲストを魅了しており、アメリカの「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」にも、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン発の体験の一部が上陸。2025年4月25日（金）より期間限定で開催しました。

そして、2025年に10周年を迎えた『ユニバーサル・クールジャパン』では、ショーやライド・アトラクションに加えて、ファン垂涎のオリジナルグッズ、作品世界に五感で入り込めるライブ・エンターテイメント・レストランやカートフードまで、総合テーマパーク体験としてのクオリティが認められており、海外からも 多くのゲストが来場する一大イベントに成長しています。『ユニバーサル・クールジャパン』は、日本生まれの才能溢れる素晴らしい作品に新たな体験価値を与え、その魅力を国内外に発信し続けるミッションをもつ、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが生んだ価値発信のプラットフォームです。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

書・紫舟

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.