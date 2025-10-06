株式会社ARROWSの「SENSEI よのなか学」第19回キッズデザイン賞「奨励賞」を受賞！

株式会社ARROWS

株式会社ARROWS（本社：東京都港区、代表取締役社長：浅谷治希）が提供するオリジナル教材パッケージ「SENSEI よのなか学」が、第19回キッズデザイン賞において、「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門」の奨励賞を受賞したことをお知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60079/table/13_1_b93208b402478ec46bf39971494db34d.jpg?v=202510070126 ]

「SENSEI よのなか学」は、教科書にはない世の中に接続された学びの機会を子どもたちに届けるため、日本や世界をリードする企業と連携し、最新の知見を子どもたちにとって必要な学びに変換した教材です。

先生方には授業準備の負担を軽減するため、スライドや動画、ワークシート、進行台本などをパッケージ化して無料で提供しています。これにより、先生方は限られた時間を有効活用しながら質の高い授業が可能になります。

さらに、教材には企業が社会課題にどのように向き合っているかを伝える内容も含まれ、子どもたちが社会の課題を考えるきっかけを提供します。

「SENSEIよのなか学」を導入した企業インタビューは以下よりご覧いただけます。

https://note.com/_arrows

ARROWSは、今後も「先生から、教育を変えていく。」というビジョンのもと、先生方の課題を解決すると共に、子どもたちの学びの質向上を目指したサービスを引き続き提供してまいります。

キッズデザイン賞について(https://kidsdesignaward.jp/)

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす製品・サービス・空間・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に２００７年に創設されました。子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象です。

SENSEIよのなか学について(https://arrowsinc.com/business/sensei-yononakagaku/)

教科書にはない「世の中に接続された学びの機会」を子どもたちに届けるため、全国の学校の先生向けに無料で提供する、完全オリジナルの学校授業用教材パッケージ。日本や世界をリードする企業と連携し、最新の知見を子どもたちに必要な学びに変換。11万人の先生を基盤にもつARROWSだからこそできる先生へのニーズ調査をもとに制作・提供。

最新事例：https://arrowsinc.com/information/

株式会社ARROWSについて(https://arrowsinc.com/)

「世界的課題に取り組む、知性の体現者であり続ける。」というミッションのもと、ビジョン「先生から、教育を変えていく。」を掲げ、現在は教育変革事業に注力。先生・子どもファーストの思想にこだわったビジネス展開により、持続可能でインパクトのあるアプローチを続けている。

2013年から全国の先生が情報共有できる国内最大のオンラインプラットフォーム「SENSEI ノート」を開発・運営。2017年から「SENSEI よのなか学」を開始。

- 会社名 | 株式会社ARROWS（ARROWS Inc.）- 所在地 | 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷FORT TOWER 10F- 代表取締役社長 | 浅谷 治希- 設立年月 | 2013年2月- 事業内容 | 学校教育変革事業