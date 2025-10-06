sora2 を活用した AI 顧問サービス開始のお知らせ

株式会社オーガイ

株式会社オーガイ（代表取締役 CEO：山田 魁）は、OpenAI の最新動画生成 AI「Sora 2」を活用した顧問サービスを開始することをお知らせいたします。

サービス開始の背景



近年、Tiktok のショート動画の作成をはじめとして多くの企業が「動画制作のコスト」「専門知識の不足」「継続的なコンテンツ制作の困難さ」という課題に直面しています。

当社では、これまで AI 顧問サービス「激安 AI 顧問」を通じて、上場企業から中小企業まで幅広い企業の AI 活用を支援してまいりました。その実績と知見を活かし、OpenAI の最新動画生成 AI「Sora 2」を企業の動画マーケティングに活用する専門コンサルティングサービスを開始いたします。Sora 2 は従来の Sora より大幅に改良され、物理的により正確でリアルな動画生成が可能になった革新的な技術です。

Sora 2 特化 AI 顧問サービスの特徴

Sora 2 特化コンサルティング

OpenAI の最新動画生成 AI「Sora 2」に特化した企業向けコンサルティングサービスです。物理的により正確でリアルな動画生成技術を活用します。

動画制作制作とマーケティング戦略の一体提供



単なる動画制作方法の共有だけにとどまらず社内への AI 導入まで伴走いたします。

サービス内容

Sora 2 動画制作支援



商品・サービス紹介動画：Sora 2 を活用したリアルな紹介動画の制作方法指導

TikTok・Instagram 用ショート動画：SNS マーケティング向け動画制作支援

社内研修・説明動画：業務効率化のための動画コンテンツ制作

動画制作ワークフロー構築：継続的な動画制作体制の確立支援

AI活用支援



既存 AI 顧問サービス：ChatGPT、Claude 等の業務活用支援（従来通り）

動画 AI と既存 AI の連携：総合的な AI 活用戦略の立案

社内 AI 導入支援：チーム全体での AI リテラシー向上

料金体系



「激安 AI 顧問」の特徴である「手の届きやすい価格設定」を継承し、以下のプランを提供いたします。

ライトプラン：月額 5 万円（月 4 回ミーティング、チャットサポート無制限）

スタンダードプラン：月額 10 万円（月 8 回ミーティング）

プレミアムプラン：月額 30 万円（ミーティング無制限、対面コンサルティング月 1 回）

代表者コメント

株式会社オーガイ 代表取締役 CEO 山田 魁

これまで『激安 AI 顧問』として、多くの企業様の AI 活用をリーズナブルな価格でサポートしてまいりました。今回の Sora 2 特化サービスも同様に、高品質なサービスを手の届きやすい価格で提供することで、中小企業から大企業まで幅広い企業様に動画 AI の恩恵をお届けしたいと考えています。単なる技術提供ではなく、実際のビジネス成果につながる実用的な支援を心がけてまいります。

代表経歴

大学生時代にベンチャーキャピタルでインターン経験後、宇宙スタートアップに3人目の創業メンバーとして参画。創業3ヶ月目には10倍の組織拡大を行う。 その後、大手IT企業にエンジニアとして勤務後、2023年7月に個人事業主として独立。 独立後には、AIチャットボットの開発などに携わり、12名ほどのチームを率いる。

2024年4月に株式会社オーガイを設立及び代表取締役CEOに就任。激安MVPという「100万円で1ヶ月でプロダクトを開発」するサービスを軸に事業を展開している。

問い合わせ先

問い合わせ：株式会社オーガイ 広報部

所在地:東京都中野区本町2-41-7

Email: kai.yamada@orgai.info

電話番号:070-3157-1998

会社HP：https://www.gekiyasuaikomon.jp/