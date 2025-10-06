【MYTREX】「ビューティーワールド ジャパン 大阪」に初の単独出展！10月20日（月）～22日（水）＠インテックス大阪

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、2025年10月20日（月）～22日（水）までインテックス大阪にて開催される日本最大級のBtoB向け総合ビューティ見本市「ビューティーワールド ジャパン 大阪」（主催：メッセフランクフルトジャパン株式会社）に初の単独出展いたします。

本展示会では、高出力フラッシュミラー「MiRAY RJ-40」の無料体験のほか、多機能美顔器「MiRAY ONE」、イオン電気針ヘッドスパ「HEAD SPA DEEP X」の展示を予定しております。

■「MiRAY RJ-40」体験予約方法

予約期間： 2025年10月17日（金）17時まで

予約フォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfA9Ao3yD9SEffntauL5uXwDXCLoIgkRlBfJygVDewLq86Ww/viewform

【体験会詳細】

実施時間:10：00～18：00（最終日のみ16：30まで）

所要時間:各回30分

特典：事前予約のうえ体験していただいた方に、3Dアイマスク「 Eye Air」をプレゼント。

注意事項

※体験のご予約日時は先着順にフォームに入力いただいた第1～第3希望の中から確定致します。

※ご予約の入力から3日以内に日時確定のご連絡をメールでお送り致しますので、必ずメール受信が可能なメールアドレスをご記入ください。

※ご予約状況によりご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

※メイクを落としていただくことで機能を最大限体感いただけます。お直し用のメイクアイテムのご用意はございませんので、必要な場合お客さまご自身でお持ちいただくようお願いいたします。

■MiRAY RJ-40

MiRAY RJ-40は幅広い肌の悩みに効果が期待できる近赤外線（NIR）を、鏡面に配置された9つのランプから同時に照射。特許取得済み*の構造設計で美肌に有効な波長帯域の光を抽出し、これまでの家庭用光美容器になかった最大40ジュールという高出力を実現しました。

一度の照射で広範囲に、かつ立体的に光を照射できるため、従来の接触型光美容器では光を当てにくかった小鼻や目元などにも、ムラなく光を当てることが可能に。

鏡面から照射されるサロン級高出力**の光を浴びることで、短時間で効率的な美肌ケアが叶います。

*特許第7436729号（特定の波長帯域の光を遮断する光学フィルタおよび装置において）

**自社製品比

■開催概要

ビューティーワールド ジャパン 大阪

会期：2025年10月20日（月）～22日（水）10:00～18:00（最終日は16:30まで）

会場：インテックス大阪

展示ブース：フィットネス＋ビューティ/Fitness + Beauty 6B-E023

※ビューティーワールド ジャパンは商談や買付けを目的とした商業見本市です。

ビューティ業界で働く方、開業予定の方が来場対象となり、入場には「来場事前登録」が必要です。業界関係者以外の一般の方、学生の方、および16歳未満の方のご入場は固くお断りいたします。

▼事前来場予約はこちらから

URL：https://beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html

※プレスリリース配信時の情報となり最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX』 は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに習慣を変えるのではなく、習慣に溶け込むセルフケアを目指し、効果がないもの、継続できないものはつくらないという信念のもと、独創的な美容・健康機器を提供するブランドです。2024年1月にはシリーズ累計出荷台数250万台を突破しました。

人気商品は、パワフル振動で本格ケアができるボディケアハンディガン『MYTREX REBIVEシリーズ』、サロン級の美肌ケアを叶える光美容器『MYTREX MiRAYシリーズ』。お風呂でEMSヒップトレーニング『MYTREX AQUAシリーズ』など、スキマ時間を活用して美と健康をサポートするアイテムを取り揃えております。

2024年2月には”マイクロカレント”搭載シャワーヘッド「HIHO FINE BUBBLE+e」が誕生。水力発電により発生させた美肌電流マイクロカレントで、シャワータイムがエステのような美容時間に。

さらに、2024年8月より先行販売を開始した業界初*「手圧変動テクノロジー」を搭載したハンディガン「REBIVE 2」「REBIVE MINI XS2」では、従来の強さ（振動スピード）調整に加え、今までにはなかった「深さ(ストローク)」も調整できる設計を実現しボディケアに新たな旋風を巻き起こしたと、大きな反響をいただいています。

今後も医療機器メーカーとしての専門性と技術力を生かしつつ、お客様に驚きと感動をお届けする数々の新商品の発表を予定しています。

*自社調べ（2024年7月時点）

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://bit.ly/3xVDKOv

＜会社概要＞

社名：株式会社創通メディカル

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/