ディップ、「中日ビル」に名古屋オフィス移転

ディップ株式会社

ディップ株式会社（以下「当社」）は、金山、岐阜、豊橋の各オフィスを統合し、名古屋・栄のランドマークである「中日ビル」に名古屋オフィスを移転いたしました。

多様化するお客様との接点をより強化し、コミュニケーション活性化によるナレッジ・情報共有の促進を目的とし、中日ビルに移転いたしました。これからもユーザーファーストなサービス展開により顧客企業への価値提供を最大化し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

■名古屋オフィス内観

当社概要

労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指す“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、人材サービス事業とDX事業を運営しています。企業理念「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

社 名：ディップ株式会社（dip Corporation）

代 表： 冨田 英揮（代表取締役社長 兼CEO ）

本 社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

電 話：03-5114-1177（代表）

設 立：1997年3月

資本金：1,085百万円 （2025年2月末日現在）

従業員数：2,780名（2025年4月1日現在の正社員）※契約・アルバイト・派遣社員除く

事業内容： 人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所：東京証券取引所（プライム市場）

売上高： 563億円（2025年2月期）

URL：https://www.dip-net.co.jp/