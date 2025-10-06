創業半年で総工事受注額「1億円」を突破！AI×BIMで店舗内装の“新しい選択肢”を提案。

お店の工務店株式会社

店舗内装に特化した、AI×BIMのDX施工を提供する「お店の工務店株式会社」（本社：東京都港区、代表取締役：神谷 匡）は、創業から半年となる2025年9月末時点で、累計工事受注額が1億円を突破したことをお知らせします。



お店の工務店は、店舗づくりの工程をAIとBIMで効率化し、現地調査から設計、パース提案、見積、施工までをワンストップで提供する革新的な会社です。





創業以降からの着工で、半年間の施工実績は20件超

BIMを活用した高精度の設計・見積提案と、経験豊富な業界人材による現場対応を強みに、小規模事業者の創業・多店舗展開をする企業まで、幅広いお客様のニーズに対応しています。創業直後より全国各地から設計・施工相談を多くお寄せいただき、ご予算、スケジュール、物件取得タイミングが合致したプロジェクトが進行しております。

2025年4月の創業以降、お店の工務店は、都心の物件を中心とした店舗内装・設計施工を支援。

AI×BIMの強みを最大限に活かしたの少数精鋭のチーム体制で、スピード感のある施工実績を積んでおります。

施工実績 代表例（追加工事、メンテナンス含む）

・WAGYU割烹 芋洗坂の下（東京・六本木）

・だしともんじゃ 学芸大学店（東京・学芸大学）

・CØDE by KENJE（神奈川・横浜）

・Alea eyesalon（神奈川・横浜）

・Viblue EBISU（東京・恵比寿）

・Bar 六本木ウイスキーサロン（東京・六本木）

・三河台みゆき（東京・六本木）

・喃喃（東京・六本木）

・加古川ヒューストン株式会社 オフィス施工（東京・六本木）

・2ndTable株式会社 オフィス施工（東京・扇橋）

▼5月竣工｜WAGYU割烹 芋洗坂の下（加古川ヒューストン株式会社様）

▼7月竣工｜だしともんじゃ 学芸大学店（株式会社こむぎの様）

▼7月竣工｜CØDE by KENJE（株式会社ケンジ様）

▼7月竣工｜Viblue EBISU（株式会社BIG HOUSE様）

準備期間を経て、年末以降は本格的な受注拡大フェーズへ

創業から現在までの半年間は、プロダクト精度の向上、BIM設計体制の構築、パートナー工務店との連携強化など、全国対応に向けた基盤整備を中心に進めてきました。



その結果、現在では北海道から沖縄まで、全国各地からのプロジェクト依頼に対応可能な体制が整いました。実際に、年内竣工予定の案件が複数地域で同時進行しており、来年度以降に向けては本格的な受注拡大フェーズへと進みます。



これに伴い、採用も順次強化。拠点・地域にとらわれない新しい店舗内装の選択肢として、より多くの出店・開業を目指す方々のニーズに対応できる体制を整えてまいります。

設計・施工に関するお問い合わせは、以下フォームよりご連絡ください。

ご相談フォームはこちら :https://forms.gle/m6EDA6h155t3eFTQA

実業家・堀江貴文も取締役に就任

創業当初より事業アドバイザーとして参画していた堀江貴文が2025年8月1日より取締役就任。

堀江の知見、ネットワークにより、AIによる店舗内装DXの可能性をさらに広げ、全国対応の店舗内装専門の工務店として体制を強化しながら、店舗空間に新しい価値を提供してまいります。

実業家 堀江 貴文（ほりえ・たかふみ）

◎お店の工務店について

従来の工務店業界における「設計・工期・見積りの不透明さ」といった課題をAIを用いたワークフローで改善し、業界全体の効率化と持続的な成長を目指した、店舗内装専門の工務店です。



従来は数ヶ月かかっていた初期工程を最短数日～1ヶ月に短縮することを実現しており、2025年4月の設立以来、多様な業種の施工実績を積み上げています。

◎会社概要

会社名：お店の工務店株式会社

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂７丁目10-16 赤坂今野ビル 5階

代表：神谷 匡（かみや ただし）

設立：2025年4月1日

事業内容：AI×BIMのDX店舗内装

電話番号：050-1724-8801

メール：info@omiseno.jp