創業半年で総工事受注額「1億円」を突破！AI×BIMで店舗内装の“新しい選択肢”を提案。
店舗内装に特化した、AI×BIMのDX施工を提供する「お店の工務店株式会社」（本社：東京都港区、代表取締役：神谷 匡）は、創業から半年となる2025年9月末時点で、累計工事受注額が1億円を突破したことをお知らせします。
お店の工務店は、店舗づくりの工程をAIとBIMで効率化し、現地調査から設計、パース提案、見積、施工までをワンストップで提供する革新的な会社です。
創業直後より全国各地から設計・施工相談を多くお寄せいただき、ご予算、スケジュール、物件取得タイミングが合致したプロジェクトが進行しております。
創業以降からの着工で、半年間の施工実績は20件超
2025年4月の創業以降、お店の工務店は、都心の物件を中心とした店舗内装・設計施工を支援。
AI×BIMの強みを最大限に活かしたの少数精鋭のチーム体制で、スピード感のある施工実績を積んでおります。
施工実績 代表例（追加工事、メンテナンス含む）
・WAGYU割烹 芋洗坂の下（東京・六本木）
・だしともんじゃ 学芸大学店（東京・学芸大学）
・CØDE by KENJE（神奈川・横浜）
・Alea eyesalon（神奈川・横浜）
・Viblue EBISU（東京・恵比寿）
・Bar 六本木ウイスキーサロン（東京・六本木）
・三河台みゆき（東京・六本木）
・喃喃（東京・六本木）
・加古川ヒューストン株式会社 オフィス施工（東京・六本木）
・2ndTable株式会社 オフィス施工（東京・扇橋）
▼5月竣工｜WAGYU割烹 芋洗坂の下（加古川ヒューストン株式会社様）
▼7月竣工｜だしともんじゃ 学芸大学店（株式会社こむぎの様）
▼7月竣工｜CØDE by KENJE（株式会社ケンジ様）
▼7月竣工｜Viblue EBISU（株式会社BIG HOUSE様）
準備期間を経て、年末以降は本格的な受注拡大フェーズへ
創業から現在までの半年間は、プロダクト精度の向上、BIM設計体制の構築、パートナー工務店との連携強化など、全国対応に向けた基盤整備を中心に進めてきました。
その結果、現在では北海道から沖縄まで、全国各地からのプロジェクト依頼に対応可能な体制が整いました。実際に、年内竣工予定の案件が複数地域で同時進行しており、来年度以降に向けては本格的な受注拡大フェーズへと進みます。
これに伴い、採用も順次強化。拠点・地域にとらわれない新しい店舗内装の選択肢として、より多くの出店・開業を目指す方々のニーズに対応できる体制を整えてまいります。
設計・施工に関するお問い合わせは、以下フォームよりご連絡ください。
ご相談フォームはこちら :
https://forms.gle/m6EDA6h155t3eFTQA
実業家・堀江貴文も取締役に就任
創業当初より事業アドバイザーとして参画していた堀江貴文が2025年8月1日より取締役就任。
堀江の知見、ネットワークにより、AIによる店舗内装DXの可能性をさらに広げ、全国対応の店舗内装専門の工務店として体制を強化しながら、店舗空間に新しい価値を提供してまいります。
実業家 堀江 貴文（ほりえ・たかふみ）
◎お店の工務店について
従来の工務店業界における「設計・工期・見積りの不透明さ」といった課題をAIを用いたワークフローで改善し、業界全体の効率化と持続的な成長を目指した、店舗内装専門の工務店です。
従来は数ヶ月かかっていた初期工程を最短数日～1ヶ月に短縮することを実現しており、2025年4月の設立以来、多様な業種の施工実績を積み上げています。
◎会社概要
会社名：お店の工務店株式会社
所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂７丁目10-16 赤坂今野ビル 5階
代表：神谷 匡（かみや ただし）
設立：2025年4月1日
事業内容：AI×BIMのDX店舗内装
電話番号：050-1724-8801
メール：info@omiseno.jp