江口拓也さん・鬼頭明里さんが“対談吹き替え”初挑戦！“ユニークな擬音”“ウィスパーボイス”で吹き替えたインタビュー動画も公開！新企画「＃耳だけ！こえ報部」始動、耳で楽しむ新コンテンツで事業の魅力を展開

ENEOSホールディングス株式会社

ENEOSホールディングス株式会社（以下、当社）は、「声」による広報活動を通じて当社事業の魅力を発信するプロジェクト『#ENEOSこえ報部』第2弾を、2025年10月6日（月）より開始いたします。本プロジェクトは、2月20日（木）にスタートした第1弾に続く取り組みで、今回も人気声優の江口拓也さん、鬼頭明里さんを起用し、当社が展開する事業の魅力を幅広くお伝えしてまいります。

第2弾の初回は、江口さんと鬼頭さんが、環境に配慮した潤滑油について対談する社員の吹き替えを行った動画を10月6 日(月)に公開します。

さらに、「再生可能エネルギー事業」について語る社員に、擬音などをふんだんに用いて”熱さ”あふれる吹き替えを江口さんが、素材を扱う「ENEOSマテリアル」について語る社員に、優しいウィスパーボイスでの吹き替えを鬼頭さんが行った動画や、社員密着ドキュメンタリーの吹き替え動画なども順次公開します。

これら『#ENEOSこえ報部』第2弾の動画は ENEOS【公式】Instagramアカウント（@eneos_group）にて公開していく予定です。

収録後のインタビューで、江口さんからは「コンパクトな収録時間の中で、前回とまた違ったアプローチが多かった印象です。例えばバイノーラルマイクも使用したことでバリエーションが作れました。」と、鬼頭さんからは「難しい専門用語がたくさん出てくるので、それをこなれた感じで読むのが難しかったです。」と感想をいただきました。

また、新企画としてXアカウント「ENEOS【公式】（＠ENEOS_group）」では10月10日（金）より、耳だけで楽しめる「#耳だけ！こえ報部」を順次公開。ASMRや立体音響などの音声表現も取り入れながら、映像無しで耳だけで全力集中で楽しめるコンテンツを通じてENEOSが取り組む事業の魅力をお伝えしていきます。

ENEOS【公式】Instagramでは10月6日（月）、Xアカウントでは10月16日（木）より豪華賞品などが合計30名様に当たるキャンペーンも実施します。

「#ENEOSこえ報部」概要

2025年2月20日（木）にスタートした新プロジェクト「#ENEOSこえ報部」は、ENEOSホールディングスの事業をより多くの方に知っていただくことを目的に「声」を通して実施する広報活動です。「再生可能エネルギー事業」「ゼロエミッションの実現」など、一見難しく感じられるテーマを、声優の表現力を活かした発信を通じて、魅力的にお伝えします。その想いを込め「広（こう）報部」、をもじり、「#ENEOSこえ報部」と名付けました。

本プロジェクトでは、人気アニメにも多数出演の江口拓也さんと鬼頭明里さんを起用。ENEOSグループ社員へインタビューを実施し、その動画に、江口さんと鬼頭さんが”全力のいい声“でアテレコを担当します。

さらに、新企画として、耳だけで楽しめる「#耳だけ！こえ報部」を実施します。ENEOSが取り組む事業の魅力を、ASMRや立体音響などの音声表現も取り入れながら耳で楽しめるコンテンツを通じて展開します。

収録後インタビュー

Q.収録の感想を教えてください。

江口：今回は普通のマイクのほかにバイノーラルマイクも使用するなど、アプローチも前回と違ったものが多かったなという印象です。バイノーラルマイクでの収録は上下左右の聞こえ方を意識しましたが、普通の収録と変わらない感じでした。このように、コンパクトな収録時間の中でしたが、さまざまなアプローチをしたので、バリエーションを楽しんでいただけるのではないかと思います。

鬼頭：今回もおもしろい試みだらけの収録で、とても楽しかったです！前回のインタビュー映像にアフレコさせていただくというのも面白かったのですが、今回は更にいろいろやらせていただきました！

Q.2回目の挑戦でしたが、今回ならではのポイントや苦労された点などはありますか？

江口：特に苦労はなかったですが、ご本人が喋っているような雰囲気や、逆にその方の声ではないギャップみたいなところを意識して、演じさせていただきました。この吹き替えが鬼頭さんの声と同じ空間にあるという「違和感の変化」みたいなところに注目して楽しんでもらえたらいいなと思います。

鬼頭：前回同様ではありますが、難しい専門用語がたくさん出てくるので、それをこなれた感じで読むのが難しかったです。

Q.前回の反響はありましたか？

江口：はい。今回も演出としての「違和感」を楽しんでもらえたらと思います！

鬼頭：投稿された動画のコメント等読ませていただいて、皆さん楽しんでくださっていて嬉しかったです。難しい専門的な話が少しでもライトに楽しく伝わってくれていたら嬉しいなと思います。

Q.“熱さ”がポイントでしたが、最近「これはアツい」と感じたエピソードはありますか？

江口：行きたかったお店が臨時休業で困っていたところ、向かいのお店が気さくに迎え入れてくれたことがありました。本来は住所非公開の会員制のお店だったのですが、腕がある！という感じのシェフがいてご飯もとても美味しくて！偶然にも、普段行けない場所に辿りつけたことが、たのしくてアツいエピソードでしょうか。

Q.“やさしいボイス”がポイントでしたが最近「優しさに触れた」エピソードはありますか？

鬼頭：先日、知り合いの家に集まったときに家主の方が手料理を振る舞ってくださったのですが、

めちゃくちゃ手の込んだ料理でとても美味しくて。自分たちのために時間をかけてこんなに手間をかけて作ってくれたんだ…と優しさを感じました。

Q.吹き替えられる側のENEOS社員ご本人との共通点はありますか？

江口：そうですね。前回、今回と、社員さんのインタビュー映像を拝見して感じたことですけど、仕事への思い入れとか、仕事へのこだわりでしょうか。自分もこだわりを持って仕事をしたいなといつも思っているので、そういうところが共通点として一緒だったら嬉しいなと思います。

鬼頭：みなさん難しい言葉をスラスラと話しながら説明していらっしゃって、とても頭がいい方々なんだろうな…私とは真逆なんだろうな…と思いました。

＜声優プロフィール＞

江口拓也(えぐちたくや)

5 月 22 日生まれ、茨城県出身。81 プロデュース所属。

TV アニメ「SPY×FAMILY」ロイド・フォージャー役を務めるなど、数々の人気作に出演し、

2023 年第 17 回声優アワードで主演賞と MVS 賞（Most Valuable Seiyu）を W 受賞。

声優の他、アーティストとして音楽活動も行っている。

鬼頭明里（きとうあかり）

10月16日生まれ、愛知県出身。ラクーンドッグ 所属 。

主な出演作は「鬼滅の刃」(竈門禰󠄀豆子役)、「アオのハコ」（蝶野雛役)、「地縛少年花子くん」（八尋寧々役）、

「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」(近江彼方役)など。

2021年に「第15回声優アワード」にて助演女優賞を受賞したほか、

2023年の「第17回声優アワード」では、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会として、歌唱賞を受賞。

アーティストとしても活動しており、2月26日に7th シングル「With a Wish」をリリース。

【吹替版】社員対談について

江口拓也さんと鬼頭明里さんに当社の社員対談の吹き替えに挑戦いただき、環境に配慮した潤滑油や海外事業の紹介をする動画を公開。

・タイトル：#ENEOSこえ報部【吹替版】社員対談１.２. ENEOS潤滑油篇

・声優 ：江口拓也、鬼頭明里

・公開日：１.2025年10月6日（月）

：２.2025年10月7日（火）

・公開 ：ENEOS【公式】Instagramアカウント（@eneos_group）

・動画URL：https://www.instagram.com/eneos_group/

【吹替版】社員インタビューついて

「ENEOS潤滑油篇」動画キャプチャ

再生可能エネルギーを使い、”熱量”をもって事業に取り組む社員のインタビューを、江口さんが擬音等を用いて”熱く”ユニークに吹替えする動画「ENEOSリニューアブル・エナジー篇」を10月14日（火）に公開。環境配慮に取り組み、地球に”優しい”事業に携わる社員のインタビューを、鬼頭さんが”優しい”ウィスパーボイスで吹替えする動画「ENEOSマテリアル篇」を10月16日（木）に公開予定です。

・タイトル：#ENEOSこえ報部【吹替版】社員インタビュー ENEOSリニューアブル・エナジー篇/

ENEOSマテリアル篇

・声優 ：江口拓也、鬼頭明里

・公開日：ENEOSリニューアブル・エナジー篇：2025年10月14日（火）

：ENEOSマテリアル篇：2025年10月16日（木）

・公開 ：ENEOS【公式】Instagramアカウント（@eneos_group）

・動画URL：https://www.instagram.com/eneos_group/

【吹替版】密着ドキュメンタリーついて

「ENEOSリニューアブル・エナジー篇」動画キャプチャ「ENEOSマテリアル篇」動画キャプチャ

社員に密着取材を実施。社員の取材受け答えとナレーションを江口さんと鬼頭さんが吹き替えます。油田や天然ガス田などの資源開発を展開している「ENEOS Xplora」の取り組みと発電事業から電力の販売をしている「ENEOS Power」について魅力的にお伝えする密着取材動画も公開予定です。

・タイトル：#ENEOSこえ報部【吹替版】密着ドキュメンタリー ENEOS Xplora篇/

ENEOS Power篇

・声優 ：江口拓也、鬼頭明里

・公開日：2025年10月20日（月）より順次公開

・公開 ：ENEOS【公式】Instagramアカウント（@eneos_group）

・動画URL：https://www.instagram.com/eneos_group/

＃耳だけ！こえ報部ついて

「ENEOS Xplora篇」動画キャプチャ「ENEOS Power篇」動画キャプチャ

「#ENEOSこえ報部」による新企画『#耳だけこえ報部』がXアカウント「ENEOS【 公式 】 （＠ENEOS_group）」にて10月9日（木）より始動。ASMRや立体音響などの音声表現も取り入れながら、映像無しで耳だけで全力集中で楽しめるコンテンツを通じてENEOSが取り組む事業の魅力をお伝えしていきます順次公開していきます。

キャンペーン概要

ENEOS【公式】Instagramでは10月6日（月）、Xアカウントでは10月16日（木）より豪華賞品などが合計30名様に当たるキャンペーンも実施します。

＜＃ENEOSこえ報部からのプレゼントキャンペーン＞

下記の応募期間中、当社指定 Instagramアカウントをフォローし、 この投稿への「いいね」に加えて、＃を付けて希望賞品をコメントした方の中から抽選で合計15名様に賞品をプレゼントします。

◆賞品の内容

・A賞：BOSE QC Ultraヘッドホン (第2世代) 5名様

・B賞：Dyson Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー 5名様 HD16CPATO

・C賞：鬼頭明里さんサイン入りスマホスタンド 5名様

◆応募期間

2025年10月6日（月）～2025年10月15日（水） 23:59まで

◆キャンペーン応募方法

１. Instagramアカウント「ENEOS【 公式 】 （@eneos_group）」をフォロー

２. この投稿に「いいね」をし、＃を付けて希望賞品をコメント（「#A」または「#B」または「#C」のいずれか１つを記載してください。 )

※応募はお一人様あたり1回までとします。2件以上のコメントを投稿された方については、2件目以降のコメントを無効とします。

※複数賞品への応募は不可です。複数賞品の＃タグが併記されたコメントは無効とします。

※応募時には、ご自身の個人名義 Instagramアカウントが必要です。

※Instagramアカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成して応募してください。

※アカウント作成およびInstagramの利用にあたっては、ご自身で別途meta社が定めるInstagramの利用規約および各種ポリシー等をご確認ください。

※当社指定アカウントのフォロー、この投稿への「いいね」、または＃付きコメントのうち、いずれかの条件が満たされない場合は応募を無効とします。

※応募資格や個人情報取り扱いなどは、キャンペーンの投稿をご確認ください。

◆実施要項

詳細は以下よりご確認ください。

＜＃ENEOSこえ報部からのプレゼントキャンペーン＞

下記の応募期間中、当社指定Xアカウントをフォローし、指定の投稿から賞品を選択しコメントを付けて投稿した方の中から抽選で合計15名様に賞品をプレゼントします。

◆賞品の内容

・A賞：ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-1000XM5 ブラック 10名様

・B賞：江口拓也さんサイン入りマグボトル 5名様

◆応募期間

2025年10月16日（木）～2025年10月25日（土） 23:59まで

◆キャンペーン応募方法

１. Xアカウント「ENEOS【公式】（＠ENEOS_group）」をフォロー

２. 指定の投稿から賞品を選択しコメントを付けて投稿

※応募時には、ご自身の個人名義Xアカウントが必要です。

※Xアカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成して応募してください。

※アカウント作成およびXの利用にあたっては、ご自身で別途X社が定めるXの利用規約および各種ポリシー等をご確認ください。

※指定の投稿へのいいね、返信を行っても応募対象にはなりません。

応募の際は必ず、ENEOS【公式】（@ENEOS_group）をフォローし、指定の投稿から賞品を選択し投稿してください。

※応募資格や個人情報取り扱いなどは、キャンペーンの投稿をご確認ください。

◆実施要項

詳細は以下よりご確認ください。