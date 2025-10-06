NUWORKS、セールス領域におけるロボット事業強化に向けて岡田和敏氏が顧問に就任

NUWORKS株式会社

NUWORKS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：三浦亮）はこのたび、ロボット分野の戦略的強化を目的として、日本アイ・ビー・エム株式会社で執行役員を歴任し「IBM Watson」の普及を牽引した実績をもつ岡田和敏氏を顧問に迎えることとなりましたので、お知らせいたします。

岡田氏は、IBM日本法人で執行役員として多数のパートナー戦略・アライアンス戦略を統括し、国内外でAI／IT事業を牽引してきた実績があります。加えて、AI事業をビジネスモデルとして立ち上げ、企業向けソリューション導入を多数成功させている経験を備えており、当社ロボット領域においてもその知見を活かした支援が期待されます。

▼プロフィール

岡田和敏

沖電気でシステムエンジニアの経験をし、２０代で起業しＩＴ業界の経営者として活動。バブル崩壊後の経営の困難を経験。外資系、日本企業の中小企業から大手企業の事業経営に携わった。

日本アイ・ビー・エム株式会社で、創業以来初めて外部から日本人の営業直販部門の執行役員として招聘され、金融事業、パートナー事業を担当。金融業界及び全国ＩＴ会社５００社にＡＩワトソンの普及を行った。その他人工知能関連事業、アウトソーシング事業、クラウド事業を経験。

AI INSIDE 株式会社にて取締役CRO 担当し人工知能の事業を担当した。全体業務最適化を目的にエンタープライズ企業及びパートナーに AI エージェント、生成 AI 等の導入拡大活動を実施。現在は、株式会社麻布リマーニを起業しAIの導入コンサルティングに従事。

▼岡田和敏氏 コメント

「今後、営業の領域においてもロボットやAIの活用が着実に進んでいくと考えています。人とロボットがそれぞれの強みを発揮しながら共存することで、従来にはなかった営業スタイルや顧客体験が生まれるでしょう。私はこれまでの経験を活かし、NUWORKSのセールスプラットフォームにおいて、こうした新しい潮流を実現し、営業の未来を切り拓く取り組みに貢献してまいりたいと考えています。」

▼NUWORKS株式会社について

会社名：NUWORKS株式会社

代表取締役社長：三浦亮

設立：2019年6月

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5F

コーポレートサイト：https://www.nuworks.site/