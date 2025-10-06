金融機関向けDX支援サービス「DXSTAR for Bank」、初のコミュニティプラットフォーム運用を開始

株式会社NTT DXパートナー 株式会社NTT DXパートナー（代表取締役社長 阿部 隆、東京都新宿区)は、株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司、千葉県千葉市）と連携し、地域企業の持続的成長とDX（デジタル変革）推進を支援するコミュニティプラットフォーム「ちばCoラボ」を、2025年10月6日（月）より開設いたします。「ちばCoラボ」は、NTT DXパートナーが提供する金融機関向け企業DX支援プラットフォーム「DXSTAR（ディーエックススター）for Bank※1」を活用したコミュニティプラットフォームです。地域企業が抱えるデジタル化や業務改善、組織づくりなどの幅広い課題に対応し、地域企業の経営者や実務担当者がつながり、学び合いながら課題解決の“次の一歩”をともに考える場を提供します。

※1 NTT DXパートナーが提供するソリューション。金融機関を起点に地域のDXを加速することを目的に、企業のDX課題を可視化し解決に導く診断ツールや、学習支援コンテンツ、オンラインコミュニティ機能などを包括的に提供。 https://dxstar.nttdxpn.co.jp/

１．プラットフォーム概要

２．取り組み背景

プラットフォーム画面イメージ- 名称 ：ちばCoラボ- 提供者：株式会社千葉興業銀行- 開設日：2025年10月6日（月）- ユーザー登録：登録を必要とする機能が一部あり- 利用料：ユーザー登録を含め無料- 対象：千葉県内を中心とした中小企業の経営者・実務担当者- URL：https://chibacollab.dxstar.jp

地域の中小企業においては、DXによる企業変革の重要性は認識されつつも、「誰に相談してよいかわからない」「他社の事例を知る機会がない」といった課題が根強く存在しています。

千葉興業銀行は、NTT DXパートナーと連携し、そうした企業の声を受け止め、金融支援にとどまらない“課題解決のきっかけ”となる仕組みとして、コミュニティプラットフォーム「ちばCoラボ」を立ち上げました。

３．「ちばCoラボ」の機能

「ちばCoラボ」は、NTT DXパートナーが提供する「DXSTAR for Bank」を活用しています。「DXSTAR for Bank」は、各地域金融機関の戦略や地域特性に応じた設計が可能で、「ちばCoラボ」では、地域企業の学びと実践を後押しするために、以下の機能を備えています。

（１）オウンドメディア・イベント

企業変革やDXに関する最新トレンドや事例、専門家による解説記事を配信。定期開催するセミナーや勉強会などのイベント情報も発信します。

（２）オンラインコミュニティ

実際に企業変革やDXに取り組む企業・支援者が集うオンラインの場。チャット形式で気軽に悩みやノウハウを共有しながら、社外の仲間とともに次の一手を考えられる場です。「ちばCoラボ」のコミュニティマネージャーが常駐しており、相談を行うこともできます。

（３）DX診断

簡単な質問に答えるだけで自社のDX化の進捗状況や課題点についての診断結果が得られます。状況に応じた改善の方向性や支援メニューが提示され、次のアクションが明確になります。

（４）支援サービス紹介

千葉興業銀行が提供する各種支援サービスをテーマ別にラインナップ。自社の課題に合った解決策をスムーズに探せます。

（５）コミュニティマネージャーによる伴走支援

「ちばCoラボ」には、地域企業に寄り添うコミュニティマネージャーが常駐します。イベント企画や記事コンテンツの作成を担うほか、企業とのカジュアルな対話を通じて課題を深掘りし、その先の営業部門やコンサル部門への橋渡し役となり地域企業の変革を継続的に支援します。

4. 今後の取り組み

2025年10月21日（火）に、「ちばCoラボ」キックオフイベントを開催予定です。本イベントでは、地域企業の経営者をお招きし、現場でのリアルな変革の取り組みや経営のヒントを知ることができる講演やパネルディスカッション、参加者同士の交流会などを予定しています。

「ちばCoラボ」は、地域金融機関が“金融支援にとどまらない新たな価値提供”を実現する取り組みとして、地域企業との関係性強化、外部支援機関との連携、中長期的な非金融サービスの拡充にまで波及することをめざしています。NTT DXパートナーは、今後も地域金融機関の非金融サービスの拡充と地域企業のDX加速を支援し、日本全体の持続的な成長に貢献してまいります。

5．本件に関する地域金融機関からの問い合わせ先

株式会社NTT DXパートナー 地域企業支援事業部 lbs@nttdxpn.co.jp

DXSTAR for Bank サービスサイト https://dxstar.nttdxpn.co.jp/

【参考】千葉興業銀行のプレスリリース

https://www.chibakogyo-bank.co.jp/news/topics/assets/3016.pdf