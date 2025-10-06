【10/11ロフト先行発売】口の中はトロピカル！SWAG歯磨き粉にマンゴーフレーバーが新登場

株式会社トリクル

オーラルケアブランド「SWAG(スワッグ)」は、ロフト先行でマンゴーフレーバーの歯磨き粉を10月11日(土)より発売いたします。

メントール配合にこだわった、清涼感あふれるミントに芳醇なマンゴーを組み合わせることで、南国気分を思わせるトロピカルな香りが口に広がる新商品です。

グレープに加え、第2弾としてトロピカルな「マンゴー」が新登場。選べるフレーバーで、その日の気分に合わせたケアを楽しめます。

さらに、ブランドアンバサダーを務める白濱亜嵐さんの新ビジュアルを公開。あわせて、オフショットチェキが当たるSNSキャンペーンも同時開催いたします。

■新商品のポイント

■キャンペーン概要

- ミント成分*を限界量配合 ひと磨きで口の中をすっきりリフレッシュ。爽快感が長続きします。- 新フレーバー「マンゴー」 清涼感あるミントに、フルーティーで芳醇なマンゴーをプラス。トロピカルな香りが気分までリフレッシュさせます。- 洗練されたパッケージデザイン フレッシュでトロピカルなオレンジカラーが目を引き、日常のオーラルケアをスタイリッシュに演出します。*メントール

SWAG公式SNSをフォロー＆対象投稿をいいね＆リポストした方の中から抽選で、ブランドアンバサダー白濱亜嵐さんの オフショットチェキ と新フレーバー歯磨き粉をプレゼント。

※詳細はSWAG公式SNSアカウントにて随時ご案内いたします。

■応募期間

2025年10月6日（月）～10月20日（月）

■応募方法

１.SWAG公式Instagramアカウント @swag_official_jp をフォロー

２.対象投稿に「いいね」と「リポスト」で応募完了

■当選者数

・抽選で5名様

■賞品

・新フレーバー歯磨き粉（グレープ・マンゴー・レモンのいずれか1種）

・白濱亜嵐さん直筆サイン入りオフショットチェキ

※フレーバー・チェキはランダムとなり、お選びいただけません。

■商品概要

商品名：SWAG TOOTH PASTE

FOR BAD BREATH MANGO MINT

（スワッグ トゥース ペースト

フォー バッド ブレス マンゴー ミント）

発売日：10月11日（土）

容量：100g

価格：1,430円（税込）

販売場所：ロフト先行発売



■出演者プロフィール

白濱 亜嵐（しらはま あらん）

2012年11月、GENERATIONS from EXILE TRIBE パフォーマーとしてメジャーデビュー。2014年4月にEXILE新パフォーマーに決定し、EXILEに加入。GENERATIONSのリーダーも務め、EXILE / PKCZ(R)と兼任しながら活動している。俳優としての主な出演作は、「泣くな研修医」（‘21）、「真夏のシンデレラ」（‘23）、映画「ひるなかの流星」（‘17）、「コンフィデンスマンJP プリンセス編」（‘20）など。2021年10月には「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 JAPAN 2021」で世界に影響を与える30歳未満の30人に選出され、受賞セレモニーに登壇。2023年2月に、自身のルーツであるフィリピンと日本の「架け橋」となるべく、フィリピン観光大使に就任。4月には、海外でのソロデビューを実現。さらに同年12月8日にはALAN SHIRAHAMA名義で日本でのソロデビューを果たした。また2024年1月より12ヶ月連続で配信リリース中の他、「ASIA TOUR "null" 2024」と称してアジアを中心としたDJツアーも開催。近年では楽曲制作も手掛けており、様々なアーティストに楽曲提供するなど、国内外でマルチに活動の場を拡げている。

■SWAGについて

『SWAG』は、「So What, All Good.（それがどうした？問題ないよ！）」をコンセプトに、現代人に“もっと自由な毎日”を提案するオーラルケアブランドです。

国内最大量※のメントールを配合した歯磨き粉やマウスウォッシュを展開し、爽快感と遊び心を融合させた新しいオーラルケアルーティンを届けています。

オフィシャルサイト：https://swag.tokyo/

公式楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000003/

公式Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/1C7589D7-4AD4-4523-8454-5DFB6A549814

公式LINEギフト：https://mall.line.me/sb/f24c3a8b

公式Instagram：https://www.instagram.com/swag_official_jp/

公式X：https://x.com/swag_sns

公式LINE：https://lin.ee/8qEWhdm

